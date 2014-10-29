Бесплатные дебетовки Сбера — систематизация сведений.

Цель поста указана в названии. Буду потихоньку добавлять факты, ссылки на опыт участников портала.
обзор отзывов на тему "получение карты моментум", списиок отделений (Москва) в которых удалось получить карту.
ВНИМАНИЕ!!!
Цитата
|в тарифах появилась сноска "C 01.05.2016 не производится первичный выпуск, а также замена карт до истечения срока действия для продукта ТП-200 дебетовые карты Maestro "Momentum" / Visa Electron "Momentum"
Но! появился тариф ТП-223 "Дебетовые карты MasterCard Standard"Momentum" / Visa Classic "Momentum"
Кратко: те же яйца, только в профиль. Выпуск и обслуживание - БЕСПЛАТНО! Лимиты на снятия наличных - те же.
Профильная тема на форуме.
О картах Visa Momentum и Maestro Momentum на сайте Сбербанка
О карте Maestro Социальная на сайте Сбербанка
Тарифы (на 30.10.2014) Моментумы и Социальная. Страницы вырезаны из сборника тарифов, размещенном на сайте sberbank.ru
Тарифы (на 3.2.2015) Моментумы и Социальная. Страницы вырезаны из сборника тарифов, размещенном на сайте sberbank.ru
Получение
Выдают в настоящее время с боем (т.к. обслуживание бесплатное, а в отделениях есть "план продаж"). Пытаются "впарить" платную дебетовку. Замена по сроку проблематична.
Если на руках есть платная карта сбера могут отказываться открыть моментум. (отговорки "программа не дает", "она очень небезопасаная" итд.)
Пытаются развести на платную страховку.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7787370/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7784327/
особенно при выдаче карты взамен истекшей
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7995179/
Отзывы о [не]получении
Выделено в отдельный пост — http://www.banki.ru/blog/nikolai1200/5992.php
Карты, выданные в одном территориальном банке (т.б.), не видны операционистам другого т.б.
Личный опыт: в конце августа 2014 года был на территории Владимирсокй области (Волго-Вятский банк), г. Александров. Зашел в центральное отделение СБ РФ с целью получения карты моментум (в порядке эксперимента). Перебросили от одного сотрудника к другому, но карту выдали (и даже предложили выбрать — maestro или visa).
Если у вас есть maestro, могут выдать и visa
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=53948&MID=3310146#message3310146
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=53948&MID=3312169#message3312169
(у человека maestro и visa, выданы в разных отделениях одного города)
Цели получения:
Доступ (бесплатный) к Сбербанк-ОнЛ@йн (СБОЛ)
Доступ к снятию нала в банкоматной сети сбера.
Возможность снять до 5млн. в месяц (в связке с сберегательным счетом)
Проблема: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=67351&MID=3150430#message3150430
Путь решения: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=67351&MID=3151271#message3151271
Возможность использовать в качестве одного из каналов пополнения одного банка посредством c2c.
Внимание: ни маэстро, ни виза электрон не могут быть использованы для пополнения карт РНКО (кукуруза, билайн, итд.)
Цитата
|Касательно возникшего обсуждения про Momentum в другом территориальном банке. Так это же единственный способ в СБ без комиссии переводить деньги между людьми в разных городах:
1. Переводы между своими Momentum'ами любых территориальных банков бесплатны;
2. Переводы между любыми Momentum'ами одного территориального банка бесплатны smile:uncap:
Ссылка
Что выдают:
неименную VISA моментум. Чип, 16 цифр номера, cvc присутствует
В 2015 выдавали карту visa с таким дизайном
Или
неименную MAESTRO моментум. Чип, 18 цифр номера, cvc присутствует
пин-код: придумываешь сам при получении или замене. Возможно сменить в банкомате Сбера.
Сбербанк выпускает карты с чипом. нечипованных карт НЕТ!!! (не смотрите на фото - что нашлось в сети, то и вставил.)
Маэстро-социальная стоит особняком, т.к. для получения необходимо пенсионное удостоверение. плюсы: именная, после перевыпуска номер карты остается тем же, возможен выпуск дополнительных карт к счету (150 р,год). Начисление % (3,5) на остаток средств. Снятие наличных без комисcии по всей России. Есть опыт получения без удостоверения ().
Личный опыт: 15.12.2014 в г. Жуковский МО приняли заявление на выпуск карты Maestro-социальная. Сказал, что для получения пособий в соц.защите. Доказывать не просили (хотя могли посмотреть движения по "книжке"). Удостоверение многодетного отца держал наготове — не потребовалось предъявлять.
Карты моментум в USD или EUR
выдаются только, если у клиента есть действующий кредит в долларах или евро.
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=53948&MID=3153018#message3153018
Пополнение
В начале февраля 2015 замечено изменение в тарифах, касающееся пополнения карт.
пункт 3 тарифного плана 201
Цитата
|Прием денежных средств для зачисления на счет карты:
3.1. держателем карты в структурном подразделении через ОКР или УС5:
3.1.1. в территориальном банке, в котором открыт счет карты без комиссии
3.1.2. в другом территориальном банке без комиссии
3.2.третьим лицом в структурном подразделении через ОКР:
3.2.1. в территориальном банке, в котором открыт счет карты без комиссии
3.2.2. в другом территориальном банке 1,25% от суммы, мин. 30 руб., макс. 1 000 руб.
Лимиты снятия средств с карт
Без комисии с карт momentum/социальной можно снять 50 000 руб/сутки.
В месяц лимит снятия 1 500 000 руб. С 1.03.2015 месячный лимит снятия наличных будет уменьшен в 3 раза (новость)
Внимание! Месячный лимит снятия в банкомате — 100 000.
Перевыпуск
Как такового перевыпуска у визы и маэстро моментум нет. При окончании срока действия, утере, итд. держателю выдается другая карта (с новым номером), которая привязывается к существующему счету. При перевыпуске по сроку Maestro-социальная номер остается прежним.
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7305903/ — не всегда замена проходит в штатном режиме г. Пушкин, Лен.область
Личный опыт: менял простую маэстро моментум на чипованную (Московская область, г. Пушкино). Все прошло в штатном режиме. Даже мобильный банк "перепривязался" на новюу карту.
Мобильный банк (МБ)
Ссылка на тарифы (сайт Сбера)
Без подключения МБ не получится пользоваться СБОЛом. Есть 2 тарифа: экономный (только смс, необходимые для СБОЛа) и полный (присылаются также смс о пополнении и списании средств). Стоимость полного пакета 30 р/мес, экономного 0 р/мес. Подключить МБ можно: в отделении, в банкомате, по телефону Горячей Линии (ГЛ) Сбера (8-800-555-55-50). Сменить один пакет на другой способы : отделение, ГЛ, смс-командами на номер 900 (МТС, Билайн, Мегафон).
Платежные и информационные...
Карты могут быть подключены к моб.банку в одном из двух режимов: платежной и информационной. Если карта подключена как платежная, с нее возможно производить операции через смс и ussd запросы. С информационной платежи через смс проводить нельзя.
Возможен вариант наличия у вас нескольких карт сбера. Чтобы не платить за использование моб.банка по каждой карте, можно сделать ОДНУ карту платежной, а остальные подключить как информационные. Плата ....<.......>
Подключение к "СБОЛ"... — можно сделать без подключения Мобильного банка.
1. в любом терминале Сбербанка вставив карту получить на чек "Номер идентификатора"
2. в том же терминале получить чек с двадцатью разовыми паролями.
минус при отключенном МБ: ограничение в 3000 на сумму операции
Безопасность
Не храните ваш ПИН-код вместе с картой и не говорите его НИКОМУ, в том числе сотрудникам банка.
Предупреждение о фишинговых сайтах от Сбера http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/warning/warning/
В настоящий момент одна из самых безопасных карт Сбербанка для использования, т.к. снятие наличных доступно только в банкоматах Сбера, которые читают карты с чипом по чипу, а не по магнитной полосе (которую можно скопировать и сделать ее клон). Нельзя провести операцию с такой картой без ПИН-кода, что исключает возможность мошенников провести операции покупок по карте при ее утрате. .
При активном использовании Сбербанка (платежи, вклады с 5-6-7 нулями) необходимо пристально следить за своим номером телефона и за мобильным устройством (особенно под управлением Android).
Замечательный блог о безопасности в Сбере https://www.banki.ru/blog/kirasoft/
Особенно рекомендую к прочтению https://www.banki.ru/blog/KiraSoft/3115.php
Закрытие счета: бывают проблемы
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7253987/ —очень объемный отзыв
Последнее обновление : 6.03.2016
Комментарии 15
Пользуюсь более 2-х лет бесплатно.
там допки платные. внес исправление
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/4251222/
Сложилось много всего сразу:
сотрудник заблокировал те ну карту по телефону, перевыпустить допку не по месту ведения счета не смогли. потом выяснилось, что основная карта (на которой выдавлены мои фамилия и имя) числится за женой
Пришлось им выдать мне карту (чтобы мог попасть в СБОЛ). А платную я потом закрыл
Сбербанк в Москве меня неожиданно порадовал!
Знакомый брал Маэстро - дали без проблем, все активировалось.
С 1 апреля СБ прекратил выпуск Моментум - со слов оператора, не успел?!... .
Смогу получить Социальную при наличии Виза-Электрон?
Возраст - 45, имею удост. Ветерана труда, двух несовершеннолетних детей... Есть варианты?
1. впаривать.
2. слегка обманвать
3. нагло врать.
У вас — 3 вариант.
На сайте сбера никаких новостей http://sberbank.ru/ru/press_center об этом нет.
http://sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debet/universal/momentum
на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте карты заявлены действующими.
Варианты действий:
1. и почетче изложите. чтобы N-й маринке пришлось попотеть объясняясь с руководством.
2. Если получаете пособие на детей попытайтесь (не стесняясь, с напором) получить соц. карту. Помашите удостоверением +
не является ли наличие "визы" препятствием для "моментум/социальной"?
При большой любви к б/п картам можно завести карты во всех терр.банках. От Калиниграда до Сахалина
(при оформлении операционисты видят только карты "своего" терр.банка)
В одном терр.банке можно иметь визу или маэстро моментум и социальную (параллельно). smile:uncap: Личный опыт.
При большой любви к б/п картам можно завести карты во всех терр.банках. smile:D smile:D От Калиниграда до Сахалина
(при оформлении операционисты видят только карты "своего" терр.банка)
Обратился в один из офисов СБ - без проблем дали Моментум: дебетовую и кредитную в нагрузку, + социальную - именную - через 2 недели
Не ожидал...
Советую кредитку закрыть, активно пользоваться СБОЛ-ом и подождать предложение на кредитку голд с тарифным планом ТП-1К
Учтите, что неименная кредитка при перевыпуске превратится в платную и именную smile:!:
Советую кредитку закрыть, активно пользоваться СБОЛ-ом и подождать предложение на кредитку голд с тарифным планом ТП-1К
Уже закрыл, при мне порезали
(у человека maestro и visa, выданы в разных отделениях одного города)
Поясните пожалуйста - смысл иметь 2 карты Моментум (maestro и visa) 1-му человеку, кроме
1. Переводы между своими Momentum'ами любых территориальных банков;
2. Переводы между любыми Momentum'ами одного территориального банка; - ???
Разница между - maestro и visa ? Что выгоднее, лучше, удобнее?
Все зависит от целей. если только снимать пособия + иногда отправлять в тинькофф банк - хватит и одной карты (раньше с визы не удавалось стягивать деньги, сейчас все ок (московская обл.)).
Если есть необходимость в получении максимального кол-ва наличных - тогда имеет смысл брать моментум и социальную. (100 тыс в день в банкомате сможете снять без вопросов)
Кому-то могут быть актуальны доп.карты (можно заказать к социальной, 150р в год).
Думайте сами, решайте сами..........