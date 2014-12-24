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<div style="margin:0 0 5px;padding:0;font-size:17px;font-weight:normal;">Банкомат съел деньги, выдал "нулевой" чек, денег не поступило</div>
<span style="color:#666;font-size:11px">08.02.2012 19:04</span>
<p style="margin:3px 0 0 0;padding:0;font-size:12px">г. Красноярск, отделение Сбербанка 0239, на ул. Водопьянова, 11. 5.01.2012 пришел вносить ипотечный платеж (ежемесячно оплачиваем по 30000, это превышение платежа, разумеется с целью снижения процентов и досрочного гашения). В кассы была спонтанная очередь, потому что в "автомате выдачи номерков" закончилась бумага. Решил оплатить через банкомат. Последний раз имел с ними дело в другом отделении, там были банкоматы старого типа. Они принимали платежи по 15000, пачкой. Соответственно, разделил платеж пополам, отстоял очередь к НОВОМУ банкомату, ввел счет и сумму платежа (15000), и попытался скормить пачку целиком. (Моя наивная ошибка, признаю, но так хотелось доверять НОВОЙ автоматике - ведь не может же она быть хуже старой?) Зря - надо было насторожиться еще от факта неработающего "билетера". Пачка тысячных купюр в купюроприемник не вошла, часть застряла в нем. Я подумал - "значит надо поштучно вносить", и попытался вытащить зажатые купюры. Не тут-то было, автомат их плотно...</p>
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