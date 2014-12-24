08.02.2012 19:04

г. Красноярск, отделение Сбербанка 0239, на ул. Водопьянова, 11. 5.01.2012 пришел вносить ипотечный платеж (ежемесячно оплачиваем по 30000, это превышение платежа, разумеется с целью снижения процентов и досрочного гашения). В кассы была спонтанная очередь, потому что в "автомате выдачи номерков" закончилась бумага. Решил оплатить через банкомат. Последний раз имел с ними дело в другом отделении, там были банкоматы старого типа. Они принимали платежи по 15000, пачкой. Соответственно, разделил платеж пополам, отстоял очередь к НОВОМУ банкомату, ввел счет и сумму платежа (15000), и попытался скормить пачку целиком. (Моя наивная ошибка, признаю, но так хотелось доверять НОВОЙ автоматике - ведь не может же она быть хуже старой?) Зря - надо было насторожиться еще от факта неработающего "билетера". Пачка тысячных купюр в купюроприемник не вошла, часть застряла в нем. Я подумал - "значит надо поштучно вносить", и попытался вытащить зажатые купюры. Не тут-то было, автомат их плотно...

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