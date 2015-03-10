Цитата
|У клиентов Сбербанка по всей России появилась возможность использовать электронную подпись
http://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=aa7dd8e0-80ca-4ef7-afe4-9e4e4a6db308&blockID=1303®ionID=77&lang=ru&type=NEWS
Как мы увидим из отзывов ниже, "возможность" резко превращается в "обязанность".
пресс-релиз от Северо-западного терр.банка. [удален с сайта]
Цитата
|Теперь при проведении банковских операций клиенты могут подписывать документы в электронном виде с помощью банковской карты и PIN-кода.
http://www.sberbank.ru/saintpetersburg/ru/press_center/tb_all/index.php?id114=200006999
Ключевые слова — могут подписывать. Фактически же использовать карты заставляют. Даже тех (пенсионеры) кому они не нужны абсолютно. Также под этим соусом пытаются "впаривать" платные и/или кредитные карты.
Пресс-релиз от 4.09.2014:
Цитата
|4 сентября 2014 года, Москва – Теперь при оформлении документов по вкладным операциям клиентам и сотрудникам Московского банка Сбербанка не нужно собственноручно подписывать документы. Вместо подписи клиента может использоваться банковская карта и ПИН-код к ней. Таким образом, формируется электронный документ с электронными подписями клиента и сотрудника банка.
Для клиента документы распечатываются, а сформированные в электронном виде документы автоматически отправляются на хранение в электронный архив Сбербанка.
«Новый процесс, который является собственной разработкой специалистов Сбербанка и не имеет аналогов на рынке, позволяет существенно сократить риск возникновения операционных ошибок и мошеннических операций, – отмечает директор управления проектов и контроля качества Сбербанка Елена Серова. – При этом данный процесс является альтернативным способом обслуживания, то есть право выбора способа оформления документов остается за клиентом».
В 2014-2015 гг. возможность оформлять документы по вкладным операциям в электронном виде появится у клиентов Сбербанка на всей территории России, при этом перечень операций планируется постепенно расширять.
http://www.sberbank.ru/saintpetersburg/ru/press_center/all/index.php?id114=200004044
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8641391/ — г. Красноярск. Впарили пакет "Золотой"
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8638724/ — г. Москва 76-ЛЕТНЕЙ ПЕНСИОНЕРКЕ НАВЯЗАЛИ ПАКЕТ
УСЛУГ «СБЕРБАНК ПРЕМЬЕР»
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8336951/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8326147/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8325842/ Брянская область, г. Новозыбков. почти триллер с получение наличных денег со счета.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7984057/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7891929/ не дают снять пенсию без карты
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7907569/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7886984/ Для получения пенсии, необходимо приобрести карту
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=20&TID=276698&MID=3491077#message3491077
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7867251/ — "Проблему решили, но обещали в дальнейшем без карты счет не пополнять"
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7840368/ — не про ЭП. Отзыв показывает последствия выдачи карты пенсионеру в 81 год (-500 000)
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7799059/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7798997/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7793067/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7790425/ — г. Долгопрудный МО, пенсионеры
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7790031/ — г. Москва "отделение перешло на электронную подпись "
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7766196/ — г. Москва "М-рская утверждает, что программа без карт больше не работает"
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7755815/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7755014/
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