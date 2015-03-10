4 сентября 2014 года, Москва – Теперь при оформлении документов по вкладным операциям клиентам и сотрудникам Московского банка Сбербанка не нужно собственноручно подписывать документы. Вместо подписи клиента может использоваться банковская карта и ПИН-код к ней. Таким образом, формируется электронный документ с электронными подписями клиента и сотрудника банка.



Для клиента документы распечатываются, а сформированные в электронном виде документы автоматически отправляются на хранение в электронный архив Сбербанка.



«Новый процесс, который является собственной разработкой специалистов Сбербанка и не имеет аналогов на рынке, позволяет существенно сократить риск возникновения операционных ошибок и мошеннических операций, – отмечает директор управления проектов и контроля качества Сбербанка Елена Серова. – При этом данный процесс является альтернативным способом обслуживания, то есть право выбора способа оформления документов остается за клиентом».



В 2014-2015 гг. возможность оформлять документы по вкладным операциям в электронном виде появится у клиентов Сбербанка на всей территории России, при этом перечень операций планируется постепенно расширять.