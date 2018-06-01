Популярные сообщения

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Нина Кононова 01.06.2018 11:16 nina1987
Продолжение эпопеи)
Итак, на сегодняшний день имеем следующее: СмартКредит - поступил звонок с неустановленного номера телефона, общались 15 минут с неизвестной тетей, с переменами настроения и хамским тоном. Общаться понравилось, продолжаю прокачивать свои знания в области стрессовых переговоров Тетя бросила трубку через 15 минут. Наговорила под запись много лишнего, ну да ладно, я только рада. По результатам беседы направила обращение в ФССП и Роскомнадзор, уже отписались о принятии в работу. Позвонила на горячку смарту, конечно же, сказали, что звонила тетя не от них. Ну естественно, это все конкуренты). Парень на горячке был в адеквате, но потом начал нервничать и бросил трубку. К сожалению, разговаривали недолго. Мили - хорошие, звонила приятная женщина из отдела реструктуризации, обязательно начну им платить в ближайшее время. Лояльность всегда в плюс любой кредитной организации, если речь идет о клиенте с развитым чувством самоуважения. Кредито24 - очень вежливые операторы, никакого прессинга и тоже скоро заплачу, работаю с ними не в первый раз (раньше, конечно. Читать далее
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Нина Кононова 28.05.2018 09:23 nina1987
Должник МФО
Алоха, товарищи! Так получилось, что я немного увязла в МФО. Не буду тут жаловаться и писать, почему так вышло, все равно это мало кому интересно, и все таки это мое личное, и совсем не причина не выплачивать займы вовремя. В этом блоге будет своеобразный дневник общения со взыскателями из большинства популярных МФО, а также счастливые истории с закрытием долгов по мере поступления денег в мой бюджет). Итак, начнем. Те, с кем мне уже пришлось столкнуться в свете задержек по оплате: Конга: писал очень вежливый молодой человек в ватсап. Хэй парень, беги с этой работы. Ты слишком хороший персонаж и долго там не выдержишь. Правда. Не буду пока писать ничего плохого про Конга. Кредит-плюс: закрыла их первыми, так как уровень лояльности выскоий, видимо, потому что раньше пользовалась их услугами и соблюдала обязательства. Звонили на работу, старую. Я сейчас на фрилансе, секретарь звонила, рассказывала, разговаривали культурно. Но опять таки, нарушение 230 ФЗ. Читать далее
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