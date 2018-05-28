Совет дня: даже если ты не менеджер, сходи на курсы конфликтных и стрессовых переговоров, и научись делать так, чтобы не ты слушал, а слушали тебя. повышай юридическую грамотность и отбрось волнения. Взыскатели - такие же люди.

Алоха, товарищи!Так получилось, что я немного увязла в МФО. Не буду тут жаловаться и писать, почему так вышло, все равно это мало кому интересно, и все таки это мое личное, и совсем не причина не выплачивать займы вовремя.В этом блоге будет своеобразный дневник общения со взыскателями из большинства популярных МФО, а также счастливые истории с закрытием долгов по мере поступления денег в мой бюджет).Итак, начнем. Те, с кем мне уже пришлось столкнуться в свете задержек по оплате:Конга: писал очень вежливый молодой человек в ватсап. Хэй парень, беги с этой работы. Ты слишком хороший персонаж и долго там не выдержишь. Правда. Не буду пока писать ничего плохого про Конга.Кредит-плюс: закрыла их первыми, так как уровень лояльности выскоий, видимо, потому что раньше пользовалась их услугами и соблюдала обязательства. Звонили на работу, старую. Я сейчас на фрилансе, секретарь звонила, рассказывала, разговаривали культурно. Но опять таки, нарушение 230 ФЗ.Монеза: эти ребята сначала активно мня запугивали, оскорбляли "всю жизнь с протянутой рукой" и тп, общались так, в основном, женщины. Именно поэтому ребята, я всегда недолюбливала бап (хотя сама бапа). Звонили мужчины, все хорошо, в адеквате и без истерик. Решили вопрос полюбовно и мне предложили реструктуризацию, на которую я согласилась. Пришлось, конечно, немножко потратить время на общение с ними и переливание из пустого в порожнее, но я считаю результат хорошим и приемлемым для обеих сторон.Смарт-кредит: пишут малограмотные смс с левых билайновских номеров. Грозят 159ч.1 (ахахахаааа). Ходила к участковому, он сказал, что они кхмкхм. При звонке на горячку отказываются от причастности к смс. На горячку оч сложно дозвониться, прямо адски. Сами не звонят, только пишут. Те кто пишут. называют себя "коллекторами" на самом деле, видимо, там этим занимается пара человек, смс шаблонные. Ранее пользовалась их услугами, просрочки не было, проблем не было, соответственно.Остальные пока шлют смс. На выходные блокирую всех. кроме моих контактов. Я люблю поболтать, но в выхи хочу отдыхать, уж простите.Придумаю еще, как выкладывать записи разговоров сюда, думаю, будет интересно). Я очень люблю общаться, и воспринимаю данное жизненное обстоятельство через призму полезного для меня опыта переговоров. Оппоненты, конечно, зачастую, слабые, косноязычные и малограмотные, иногда приходится опускаться до их уровня, потому что нормальную человеческую речь они не понимают, к большому сожалению.ПЫСЫ: Лояльным МФО я уже сделала неплохую рекламу, кстати. Так что подтягивайтесь, остальные ростовщики, до их уровня. Пора понять, что гораздо выгоднее давать людям лояльность. Чисто психологически платить хочется в первую очередь тем, кто в адеквате.