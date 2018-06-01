Продолжение эпопеи)

Итак, на сегодняшний день имеем следующее:СмартКредит - поступил звонок с неустановленного номера телефона, общались 15 минут с неизвестной тетей, с переменами настроения и хамским тоном. Общаться понравилось, продолжаю прокачивать свои знания в области стрессовых переговоров Тетя бросила трубку через 15 минут. Наговорила под запись много лишнего, ну да ладно, я только рада. По результатам беседы направила обращение в ФССП и Роскомнадзор, уже отписались о принятии в работу. Позвонила на горячку смарту, конечно же, сказали, что звонила тетя не от них. Ну естественно, это все конкуренты). Парень на горячке был в адеквате, но потом начал нервничать и бросил трубку. К сожалению, разговаривали недолго.Мили - хорошие, звонила приятная женщина из отдела реструктуризации, обязательно начну им платить в ближайшее время. Лояльность всегда в плюс любой кредитной организации, если речь идет о клиенте с развитым чувством самоуважения.Кредито24 - очень вежливые операторы, никакого прессинга и тоже скоро заплачу, работаю с ними не в первый раз (раньше, конечно. без просрочек), и очень довольна сервисом и сотрудниками.Звонил Эдуард из Финнколлект (турбозайм), в принципе, человек в адеквате, но есть некоторое косноязычие и проблемы дикции, реально в 8 утра не поняла половину сказанного. Обещал, что потеряю лояльность компании. Но без лишнего пресса.Смс финанс шлет смски, скоро оплачу, работают в рамках закона.Конге обязательно оплачу 8 июня, опять таки плюс к лояльности.всем хорошего денька!) надеюсь, мои посты кому-то интересны и смогут помочь держаться в тонусе в столь неприятной ситуации возникновения задолженностей и вынужденных переговоров иногда с не очень-то грамотными персонажами.