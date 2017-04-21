Популярные сообщения

Свыше 35 тыс. человек уволили только в первом полугодии 30 крупнейших коммерческих банков
С большой степенью вероятности можно предположить, что пик увольнений не пройден - скорее всего, он придется на раннюю осень
В августе уровень безработицы среди российской молодежи, по предварительным оценкам, составит 20 %.
Безработной молодежи в возрасте 15-24 лет в России уже в 5 раз больше, чем нетрудоустроенных 30-49 летних.
Эксперты называют ситуацию катастрофической, так как под ударом оказываются не просто самые уязвимые слои населения, а молодежь - надежда и опора страны. Что самое тревожное - армия молодых безработных россиян стремительно пополняется в первую очередь такими сложными категориями, как дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, подростки, выпускники школ и детских домов.
По данным опроса информационного портала W-City.net, сегодня каждый 5-й молодой россиянин в возрасте до 25 лет не может найти работу, а проблемы с трудоустройством отмечает каждый 3-й респондент из данной категории.
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