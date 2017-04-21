Популярные сообщения

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Тимофей Суровцев 21.04.2017 15:12 millist
РЫНОК ТРУДА НАЩУПАЛ ДНО...
Рынок труда России «нащупал дно» и начал стабилизироваться. По оценке независимых экспертов, абсолютная безработица сегодня составляет 20 % от экономически активного населения страны - более 15 млн. россиян находятся в поисках работы. В целом в стране растет количество вакансий – за последний месяц их стало больше на 11 %, причем в некоторых сегментах рост был более убедителен. Так, в аграрном секторе и на предприятиях пищевого производства вакансии выросли на 15%. Впрочем, рынок нуждается в основном в низкоквалифицированных работниках, или в так называемом линейном персонале – из 10 предлагаемых вакансий 8 рассчитано именно на эту категорию. Казалось бы, вот-вот рухнувший национальный рынок труда получил неожиданную поддержку – в лице пищевых предприятий, которые начали активный рост в процессе импортозамещения. Свыше половины свободных позиций в пищевой секторе – около 1 миллиона вакансий - подразумевают временную занятость и вахтовый метод работы – этими категориями традиционно оперируют профессиональные аутсорсинговые компании, структура которых вслед за рынком также претерпела существенные изменения. Читать далее
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Тимофей Суровцев 10.04.2017 23:44 millist
Эластичность национальной банковской системы на грани – в России осталось 7 банков на 1 субъект РФ
На каждый штат США приходится 130 банков, X в каждой земле Германии — 110 банков, на один субъект РФ - 7,3 банка (февраль 2017) Банковская система России сузилась как никогда: за 10 лет количество коммерческих банков сократилось вдвое. Современный национальный банкинг сегодня – это 623 банка, в то время, как на конец 2007-го года кредитных организаций в стране было около 1300. С легкой подачи регулятора пресловутая банковская «стратегическая двадцатка» продолжает наращивать вес: доля их активов всего за 4 года выросла с 70% до 78 %. Российская банковская система становится все более концентрированной и государственной, что выгодно крупнейшим корпорациям и госчиновникам, но совершенно губительно для развития малого и среднего бизнеса. Если национальный банкинг пойдет по пути государств БРИКС – что косвенно подтверждают высказывания первых лиц – то к 2020-му году в стране останется не более 300 КБ. Вместе с тем, представители экспертного сообщества уверены, что в условиях России такой путь развития – порочен и способен еще более ухудшить тяжелую экономическую ситуацию. Читать далее
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Тимофей Суровцев 31.03.2017 21:56 millist
Иностранные банки уходят? Иностранные банки остаются!
NEW!!! К началу 2017-го года доля капитала иностранных банков в банковском секторе России сократилась до 15 % X По сравнению с внушительным показателем присутствия в виде убедительных 26% в 2008 году это - признак продолжающегося исхода из страны иностранного капитала. В январе 2017-го года в России было зарегистрировано около 70 банков «иностранцев» – кредитных организаций, в которых контрольный пакет акций напрямую или косвенно принадлежит иностранному банку, иностранным государственным структурам или иностранной компании. Причем, здесь наиболее массовое представительство – после 10 банков с французским капиталом – принадлежит, как это ни странно, банкам японским – их сейчас 7 на российском финансовом рынке. Какой резон, кроме конъюнктурного политического, в присутствии на охваченном эрозией российском инвестиционном поле такого числа японских банков? Об этом можно только гадать. Однако для национальной финансовой системы опыт японского банкинга может быть крайне полезен. Читать далее
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Тимофей Суровцев 24.03.2017 11:08 millist
Миллионы кредитных карт, или полный кэшбэк России
Спрос на банковские продукты в России активизировался: только 1355468079_rmit.jpgза январь месяц россияне оформили более 700.000 новых кредитных и дебетовых карт Эксперты ожидают годовой рост в этом сегменте не менее 15 %, что будет на 10 % больше, чем в 2016-м году. «Уже совершенно очевидно, что 2017-й год в России станет годом реализации отложенного спроса. Не станет исключением и банковский сектор – здесь по некоторым сегментам мы прогнозируем рост до 10-15 %. – Утверждает заместитель Председателя правления «ЯР-Банка» Денис Музычкин. – Так, серьезно подрастет автокредитование – думаю, не менее, чем на 7-10 %, примерно на 5 % «оживут» ипотечные продукты, ожидаем также роста не менее, чем в 10 % в сегменте карточных продуктов». Почувствовав оживление рынка, банки стремительно подогревают интерес своих клиентов, расширяя программы лояльности. Кэшбэк в 5 % - это уже обыденная реальность, на фоне которой встречаются и уникальные предложения. Читать далее
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Тимофей Суровцев 08.10.2015 14:59 millist
Лидируют транспортная и строительная отрасли, а также сфера медицины
Лидируют транспортная и строительная отрасли, а также сфера медицины +T- Спрос на рабочие профессии в России вырос на 10 % - лидируют транспортная и строительная отрасли, а также сфера медицины Несмотря на то, что подготовкой квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в стране занимаются свыше 2.000 учебных заведений, где по программам среднего профессионального образования обучается около 2 млн 800 тыс. студентов, нехватка таких специалистов продолжает расти и в некоторых отраслях экономики РФ составляет от 50 до 70%. По данным опроса среди крупнейших рекрутинговых и аутсорсинговых компаний, число вакансий на средне-специальный и низко квалифицированный персонал в сентябре выросло на 10 %, или на 200.000 позиций. В основном растет спрос на рабочие профессии в транспортной и строительной отраслях: несмотря на кризис, компании и предприятия этого сектора достаточно загружены, динамично развиваются и испытывают кадровый голод. Читать далее
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Тимофей Суровцев 28.09.2015 14:52 millist
Россия нуждается в 5 млн. рабочих кадров
Сезонный фактор дает приличный шанс Министерству труда РФ подправить безрадостную статистику – национальная экономика слегка оживилась и потребовала новых рабочих рук. Традиционными лидерами неформальной «ярмарки вакансий» по итогам лета 2015 года стали московская агломерация – свыше 2 млн. вакансий – и ленинградская – около 1 млн. вакансий. Впрочем, такого рода статистика официальным службам занятости недоступна, так как указанные вакансии в большинстве случаев имеют «не публичный» характер: по данным опроса W-City.net, сегодня лишь каждый 5-й безработный россиянин обращается в государственную службу занятости, а информацию об открытых вакансиях на государственных «работных» сайтах размещают всего 3 из десяти работодателей. Остальные же полагаются на собственные кадровые службы и используют базы данных частных кадровых и аутсорсинговых агентств. «В основном растет спрос на рабочие профессии в транспортной и строительной отраслях, так как даже несмотря на кризис компании и предприятия этого сектора достаточно загружены, динамично развиваются и испытывают кадровый голод. Читать далее
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Тимофей Суровцев 21.09.2015 13:46 millist
национальная экономика слегка оживилась и потребовала новых рабочих рук
Количество вакансий в регионах России в сентябре выросло на 500.000 позиций, или на 10 % по сравнению с августом. По экспертным оценкам, сегодня в федерации имеется свыше 5 миллионов вакантных рабочих мест. Сезонный фактор дает приличный шанс Министерству труда РФ подправить безрадостную статистику – национальная экономика слегка оживилась и потребовала новых рабочих рук. Традиционными лидерами неформальной «ярмарки вакансий» по итогам лета 2015 года стали московская агломерация – свыше 2 млн. вакансий – и ленинградская – около 1 млн. вакансий. snob.ru Впрочем, такого рода статистика официальным службам занятости недоступна, так как указанные вакансии в большинстве случаев имеют «не публичный» характер: по данным опроса W-City.net, сегодня лишь каждый 5-й безработный россиянин обращается в государственную службу занятости, а информацию об открытых вакансиях на государственных «работных» сайтах размещают всего 3 из десяти работодателей. Читать далее
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Тимофей Суровцев 07.09.2015 17:01 millist
Государство отказывается от масштабной поддержки занятости населения
Государство отказывается от масштабной поддержки занятости населения img-занят.jpgМежду тем стратегические промышленные предприятия до конца года могут получить свыше 52 млрд бюджетных рублей Стратегическим предприятиям машиностроительной отрасли Правительство выделило деньги на программы поддержки занятости. Большая часть средств пойдет на временную занятость находящихся под риском увольнения работников этих предприятий и их опережающее профессиональное обучение. Распоряжение правительства о государственном финансировании механизмов занятости распространяется на ряд производств, признанных стратегическими для национальной экономики России. В ходе заседания правительства в конце августа глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что в соответствии с распоряжением правительства в 2015 году будут выделены средства из федерального бюджета бюджетам еще 2-м областям - Свердловской и Кировской: они должны послужить снижению напряженности на рынке труда вокруг Уралвагонзавода, Кировского машиностроительного завода 1 Мая, а также Кировского завода по обработке цветных металлов. Читать далее
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Тимофей Суровцев 26.08.2015 17:45 millist
РОС-МОЛОДЕЖЬ: УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ «15-24» ДОСТИГАЕТ 40 %
Свыше 35 тыс. человек уволили только в первом полугодии 30 крупнейших коммерческих банков С большой степенью вероятности можно предположить, что пик увольнений не пройден - скорее всего, он придется на раннюю осень В августе уровень безработицы среди российской молодежи, по предварительным оценкам, составит 20 %. Безработной молодежи в возрасте 15-24 лет в России уже в 5 раз больше, чем нетрудоустроенных 30-49 летних. Эксперты называют ситуацию катастрофической, так как под ударом оказываются не просто самые уязвимые слои населения, а молодежь - надежда и опора страны. Что самое тревожное - армия молодых безработных россиян стремительно пополняется в первую очередь такими сложными категориями, как дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, подростки, выпускники школ и детских домов. По данным опроса информационного портала W-City.net, сегодня каждый 5-й молодой россиянин в возрасте до 25 лет не может найти работу, а проблемы с трудоустройством отмечает каждый 3-й респондент из данной категории. Читать далее
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Тимофей Суровцев 24.08.2015 17:29 millist
Средний класс идет ко дну
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ РОССИЯН УПАЛ НА 25 % - 23 миллиона граждан живут за чертой бедности - За год уровень жизни наиболее активных в экономическом плане россиян упал на 25 %. Такой вывод эксперты исследовательской группы «W-City Community Research» совместно со специалистами Института социальной экономики сделали, исходя из опроса жителей крупных мегаполисов для расчета индикаторов Шкалы «возможности-потребности». По оценке экспертов ИГ, главный показатель – «Реализация возможностей» - за последние 12 месяцев переместился с цифры 51% в «красную» - кризисную зону и пока замер на отметке 26%. Это означает, что до кризиса свыше половины опрошенных россиян оценивали баланс между своими желаниями и возможностями как положительный. Теперь же сальдо стало глубоко дебетовым – соотечественникам все чаще приходится отказывать себе не только в излишествах, но даже самом необходимом». За год россияне стремительно нищали - численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации во 2-м квартале составила 23 млн. Читать далее
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