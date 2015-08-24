Средний класс идет ко дну

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ РОССИЯН УПАЛ НА 25 % -



23 миллиона граждан живут за чертой бедности



- За год уровень жизни наиболее активных в экономическом плане россиян упал на 25 %. Такой вывод эксперты исследовательской группы «W-City Community Research» совместно со специалистами Института социальной экономики сделали, исходя из опроса жителей крупных мегаполисов для расчета индикаторов Шкалы «возможности-потребности».

По оценке экспертов ИГ, главный показатель – «Реализация возможностей» - за последние 12 месяцев переместился с цифры 51% в «красную» - кризисную зону и пока замер на отметке 26%. Это означает, что до кризиса свыше половины опрошенных россиян оценивали баланс между своими желаниями и возможностями как положительный. Теперь же сальдо стало глубоко дебетовым – соотечественникам все чаще приходится отказывать себе не только в излишествах, но даже самом необходимом».

За год россияне стремительно нищали - численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации во 2-м квартале составила 23 млн. человек. Таким образом, уровень бедности в России в I квартале 2015 года вырос до 15,9% против 13,8% в I квартале 2014 года, т.е. за чертой бедности сегодня проживает каждый 5-й трудоспособный россиянин. К примеру, уровень бедности в Азербайджане составляет менее 5%, а на Украине, в стране с «худшей экономикой мира» – около 25 %.

Вместе с тем стремительный рост доллара приводит к еще большему расслоению российского общества – по данным Федеральной налоговой службы РФ, за год количество миллиардеров в России выросло с 292 до 309 человек, или почти на 6 процентов.

Тем временем национальный средний класс стремительно идет ко дну - к июлю россияне потратили свыше половины своих сбережений. Вынужденно уничтожаются даже неприкосновенные запасы - за полгода доля накоплений граждан в иностранной валюте сократилась более чем вдвое. В октябре 2014 года сбережениями в долларах и евро могли похвастаться свыше 20% респондентов, в июле 2015 таковых осталось менее 10%. По самым скромным подсчетам, терпящим сегодня нужду экс-состоятельным соотечественникам всего за полгода пришлось достать из копилок и истратить на резко подорожавшую жизнь не менее $10 млрд. Такова цена экономической политики властей.

Что сегодня больше всего беспокоит россиян? Более всего активные горожане тревожатся из-за стремительного обесценивания рубля, снижения своих доходов и роста инфляции. Ответы на вопрос «Самое большое разочарование», как и в прошлый кризис 2008-2009 г. г., были примерно одинаковы – это вновь пошатнувшееся доверие к кредитным институтам. Ситуацию на рынке потребительского кредитования России можно назвать близкой к катастрофической: свыше 8 миллионов заемщиков не могут регулярно и в полной мере обслуживать свои долги и находятся на грани банкротства, среди них около 3 миллионов – с долгами свыше 100.000 рублей, 1 млн. – с долгами свыше 500.000 руб. Разочаровала россиян и ипотека: вместо поддержки со стороны государства валютные ипотечники получили резкий прессинг со стороны банков – при молчаливом потакании госрегулятора в лице Центробанка.

Второй по значимости вопрос – это работа. Сегодня экономически активных граждан России - около 75 млн. человек, или 52% населения – за год численность занятого населения уменьшилась на 618.000 человек, или почти на 1 %, при этом 4,2 млн. человек (5,5%) не имеют занятия, но активно его ищут, то есть в соответствии с методологией Международной Организации Труда классифицируются как безработные. При этом каждый 5-й опрошенный работающий россиянин опасается увольнения, сокращения или отправки в неоплачиваемый отпуск.

Исходя из данных опроса, современный уровень существования активного в экономическом и социальном плане населения России сегодня характерен массовыми эрзацами, субститутами и суррогатами – некогда состоятельные россияне вынуждены приспосабливаться к беспощадным реалиям и вставать на горький путь оптимизации расходов, лавируя между наиболее демократичными ценниками. Так, недавние завсегдатаи «Азбуки вкуса» и «Глобуса Гурмэ» становятся все более частыми гостями «Ашана», «Пятерочки» и «Дикси»; отдых в Европе уступает место турам в Турцию и Египет; покупка предметов не первой необходимости отложена на неясную перспективу.

Результаты опроса показывают, что представители российского среднего класса в очередной раз глубоко разочаровались в государстве, которое, по их мнению, вновь доказало свою несостоятельность. Очевидно, что последствия такой политики будут иметь тяжелый отложенный эффект, который проявится в увеличении эмиграции наиболее мобильных, способных, профессиональных и активных россиян.

Между тем, Банк России опубликовал данные об общем размере внешнего долга: по итогам I кв. 2015 г. он снизился на 22% в годовом выражении, до 559,9 млрд долл. Произошло это во многом благодаря курсовой разнице: очевидно, что Центробанк умело играет на повышение доллара, что позволяет хоть как-то пополнять стремительно пустеющую казну и покрывать дефицит бюджета. Получается, что страна, в отличие от ее граждан, не беднеет.

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