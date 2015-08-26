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РОС-МОЛОДЕЖЬ: УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ «15-24» ДОСТИГАЕТ 40 %

26.08.2015 17:45 2 1 329 просмотров
Свыше 35 тыс. человек уволили только в первом полугодии 30 крупнейших коммерческих банков

С большой степенью вероятности можно предположить, что пик увольнений не пройден - скорее всего, он придется на раннюю осень

В августе уровень безработицы среди российской молодежи, по предварительным оценкам, составит 20 %.
Безработной молодежи в возрасте 15-24 лет в России уже в 5 раз больше, чем нетрудоустроенных 30-49 летних.

Эксперты называют ситуацию катастрофической, так как под ударом оказываются не просто самые уязвимые слои населения, а молодежь - надежда и опора страны. Что самое тревожное - армия молодых безработных россиян стремительно пополняется в первую очередь такими сложными категориями, как дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, подростки, выпускники школ и детских домов.
По данным опроса информационного портала W-City.net, сегодня каждый 5-й молодой россиянин в возрасте до 25 лет не может найти работу, а проблемы с трудоустройством отмечает каждый 3-й респондент из данной категории. И наиболее высокий уровень безработицы отмечается в возрастной группе 15-19 лет – почти 40 %. Текучесть кадров в «молодежной» среде и вовсе бьет все рекорды – свыше 45 % молодых людей не отрабатывают на рабочем месте и одного года.
Экспертное сообщество отмечает, что ситуацию может исправить поддержка трудовой мобильности. Молодежь по определению легка на подъем, но без государственной поддержки, в условиях полного равнодушия и бездействия государственных структур молодым людям остается рассчитывать лишь на удачу и собственную предприимчивость. В итоге молодежь разочаровывается в государстве, теряет веру в него и ищет счастья «за морями»: недавний опрос показал, что уже около 30 % молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать за границу на ПМЖ.
Тем не менее, нужда заставляет молодежь проявлять все большую активность и трудовую мобильность – ежегодно только в Москву на заработки и в поисках счастья приезжает свыше 100.000 юношей и девушек из регионов. Однако немногим из них удается закрепиться в мегаполисе – в большинстве случаев основной проблемой становится отсутствие знаний и профессиональных навыков. Стремительное «омолаживание» нетрудоустроенной аудитории отмечает представитель интернет-сайта «Работа есть для всех» - «Если еще 5 лет назад средний возраст соискателей был 34 года, то сейчас – около 25-27».
Всерьез затрудняет молодым путь к столь желанным рабочим местам разруха, царящая в среде профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и отсутствие «трудовой логистики» - в поиске вакансий молодежь продолжает руководствоваться «сарафанным радио» и часто даже не подозревает о возможностях профессиональной востребованности, которые предоставляет им «частный» кадровый сектор. «Сегодня мы отмечаем, что все больше молодых людей из российских регионов открывают для себя вахтовый метод работы – приедут на несколько месяцев и заработав необходимые средства, возвращаются домой. – Утверждает представитель рекрутинговой компании «СТС Групп» Ксения Юркова. – Многие предприятия и компании сферы обслуживания и торговли предпочитают привлекать на такие временные работы именно молодых людей, которых ждут вакансии кассиров, продавцов, разнорабочих, официантов и даже бариста». – Говорит Юркова
Я уверен, что преодолеть растущую безработицу среди молодых смогут 3 составляющие – это профессиональная «навигация» в балансе с трудовой мобильностью, помощь в адаптации на рабочем месте и приобретение профессиональных навыков. «Еще в декабре прошлого года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, провозгласившую 15 июля Всемирным днем навыков молодежи. К сожалению, Россия эту эстафету не подхватила – а жаль. Бездействие государства еще больше ухудшает социально-экономические условия в молодежной среде. Остается уповать лишь на традиционную российскую выживаемость, смекалку и пресловутый 3-й сектор, который осуществляет робкие попытки улучшить ситуацию с молодежной безработицей в стране.

Комментарии 2

fres3  (fres3)
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Здравствуйте, уважаемый Николай!
Весьма интересно!
Расскажите о 3-ем секторе, пожалуйста.
Если есть желание, можно это сделать в Вашем Бложике, я с интересом почитаю об этом.
С уважением, Сергей
Александр Анастасиади  (Б.Е.С.)
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Здравствуйте Николай.

Интересная выкладка, но смущает то, что вопрос крутится только вокруг ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ.

Вопрос о том, что увольняют, работаю меньше года - плохо раскрыт. Не изучены причины.

А так же хочется понять, почему бизнес не идет в Регионы?! Не делает конкуренцию и не повышает качество условий труда для работников?
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