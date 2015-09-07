Государство отказывается от масштабной поддержки занятости населения

Государство отказывается от масштабной поддержки занятости населенияimg-занят.jpgМежду тем стратегические промышленные предприятия до конца года могут получить свыше 52 млрд бюджетных рублейСтратегическим предприятиям машиностроительной отрасли Правительство выделило деньги на программы поддержки занятости. Большая часть средств пойдет на временную занятость находящихся под риском увольнения работников этих предприятий и их опережающее профессиональное обучение. Распоряжение правительства о государственном финансировании механизмов занятости распространяется на ряд производств, признанных стратегическими для национальной экономики России.В ходе заседания правительства в конце августа глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что в соответствии с распоряжением правительства в 2015 году будут выделены средства из федерального бюджета бюджетам еще 2-м областям - Свердловской и Кировской: они должны послужить снижению напряженности на рынке труда вокруг Уралвагонзавода, Кировского машиностроительного завода 1 Мая, а также Кировского завода по обработке цветных металлов.Логику Минтруда экспертам понять сложно - государственная поддержка занятости на российских предприятиях носит определенно бессистемный характер, средства выделяются выборочно, а в самом явлении отсутствует четкая логика. Очевидно, что сегодня такая поддержка крайне актуальна в первую очередь для компаний и предприятий малого и среднего бизнеса, она очень нужна и аграрному сектору, и небольшим моногородам. Однако точечные вливания не способны повлиять на все ухудшающуюся картину с диспропорцией рынка труда – любой экономике для адаптации в условиях кризиса необходима в первую очередь массовая внутренняя миграция, которая должна быть простимулирована за счет поддержки трудовой мобильности населения.В 2015 году субсидии на поддержку региональных программ занятости на общую сумму 2,5 миллиарда рублей уже получили восемь субъектов РФ. "Стабильное состояние рынка труда — это одно из важнейших направлений нашей с вами работы и антикризисного плана, который в настоящий момент реализуется. Когда людям грозит увольнение, мы не просто должны смотреть за тем, что происходит, хотя это и сложные процессы, но и стараться влиять на эту ситуацию", — подчеркивал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Тем не менее напряженная ситуация на рынке продолжает оставаться в 19 регионах России - в Карелии, Адыгее, Калмыкии, Дагестане, Курганской области, Алтайском крае, Забайкалье, Иркутской и Томской областях.Профессиональное сообщество справедливо отмечает, что выделяемые средства, во-первых, не пропорциональны масштабу бедствия, во-вторых, не в состоянии охватить все регионы и категории нуждающихся в них. Минтруд, в распоряжении которого находятся пресловутые 52 млрд рублей для финансирования поддержки занятости в регионах, вероятно, намерен сэкономить немалую их долю и предполагает полностью исключить из списка датируемых предприятия малого, среднего бизнеса и сельского хозяйства, что грозит социальным коллапсом не только ряду территорий, но и отраслей национальной экономики.На национальном рынке труда сегодня отсутствует само понятие «мобильность трудовой миграции», поэтому набирают силу такие явления, как временная трудовая миграция: россияне вынуждены все чаще прибегать к вахтовой системе труда в поисках временных заработков на относительно благополучных и богатых вакансиями предприятиях. В то время как огромный потенциал для привлечения дополнительных рабочих кадров есть во многих регионах России - на производственных и промышленных площадках, на предприятиях ОПК.Сегодня продолжает расти в основном поток региональных трудовых мигрантов в супер-мегаполисы, однако даже при современном уровне безработицы вакансий в других регионах дефицита рабочей силы, по некоторым оценкам, насчитывается не менее 3 млн. А это, как отмечают эксперты, возможность еще и существенного повышения локальной производительности труда.