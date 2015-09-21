[/B]Количество вакансий в регионах России в сентябре выросло на 500.000 позиций, или на 10 % по сравнению с августом.По экспертным оценкам, сегодня в федерации имеется свыше 5 миллионов вакантных рабочих мест.[U]Впрочем, такого рода статистика официальным службам занятости недоступна, так как указанные вакансии в большинстве случаев имеют «не публичный» характер: по данным опроса W-City.net, сегодня лишь каждый 5-й безработный россиянин обращается в государственную службу занятости, а информацию об открытых вакансиях на государственных «работных» сайтах размещают всего 3 из десяти работодателей. Остальные же полагаются на собственные кадровые службы и используют базы данных частных кадровых и аутсорсинговых агентств.В основном растет спрос на рабочие профессии в транспортной и строительной отраслях, так как даже несмотря на кризис компании и предприятия этого сектора достаточно загружены, динамично развиваются и испытывают кадровый голод. Причем, речь идет в основном о временных вакансиях, связанных с производственными циклами и конкретными бизнес-задачами. Наиболее востребованными, я бы сказал, остро дефицитными сегодня являются такие рабочие профессии, как машинисты бульдозера, экскаватора, автокрана, погрузочной машины, слесари-ремонтники, водители, квалифицированные штукатуры, бетонщики, маляры, плотники, каменщики, облицовщики-плиточники, арматурщики. Страна также очень нуждается в грузчиках, дворниках и уборщиках, по-прежнему очень востребованы медики - врачи и медсестры.Как показал печальный опыт прошедших кризисных месяцев, в стране практически не уделяется внимания проблеме профориентации и адаптации кадров, что не способствует повышению занятости населения. К примеру, в государствах Европейского союза проводится политика сочетания стабильности на рынке труда с увеличением гибкости правового регулирования трудовых отношений - и на первый план там выходят задачи повышения «качества» человека на рынке труда, расширения его профессиональных амплуа и как следствие – возможностей быть нанятым на работу. «В трудовое право некоторых европейских государств давно введено понятие непрерывного, или пожизненного обучения, когда человеку вне зависимости от возраста нужно быть готовым в любой момент поменять свою профессию, сферу занятости, а может быть и место жительства. – Отмечает главный редактор информационно-аналитического портала W-City.net Тимофей Суровцев. – По нашим экспертным оценкам, сегодня свыше 10 млн. экономически активных соотечественников испытывают острую потребность в профессиональном обучении и переобучении в целях последующего трудоустройства. Причем, это не только безработные, но и граждане, оказавшиеся невостребованными из-за отсутствия или недостатка у них необходимых работодателям профессиональных знаний и навыков».Сегодня средний возраст учащихся на немногочисленных курсах профориентации – 30 лет, соответственно, это люди взрослые, несмотря на то, что имеется колоссальный социальный запрос на переобучение и среди российской молодежи. Причем, женщины в «студентах» преобладают – около 60 %. Также интересная тенденция, которая наметилась только в этом году – это повышение образовательного статуса учащихся: если в прошлом году людей с высшим образованием среди желающих пройти переобучение было всего 2 %, то в этом таковых стало уже 5%.По предварительной оценке, количество вакансий в московской и ленинградской областях к началу осени увеличилось на 30.000 человек: только центральный регион России сегодня может принять свыше 300.000 рабочих и сотрудников, не обладающие высокой квалификацией. Многие предприятия всерьез нуждаются в специальном персонале – на постоянной основе или на ограниченный период времени - и все чаще обращаются к аутсорсинговым компаниям с просьбой подобрать и привлечь такие кадры.Профориентация персонала является необходимым звеном кадрового менеджмента и в условиях кризиса становится еще более актуальной. К сожалению, важность мероприятий по профориентации и адаптации работников в России до сих пор воспринимается крайне несерьезно государственными службами занятости, а многие предприятия и коммерческие организации не имеют даже базовых программ адаптации. В условиях экономического кризиса профессиональная ориентация должна содействовать быстрым структурным сдвигам, способствующим снижению безработицы и поддержанию ее на возможно низком уровне. Однако практическое решение этой задачи тормозится неразвитостью рынка труда, а также тем, что государственные службы занятости не в состоянии эффективно управлять профориентацией.Следует отметить, что в законодательстве о занятости обучение рассматривается как самостоятельный вид занятости - предоставление услуг по профессиональному обучению отделено от процесса трудоустройства безработных россиян. Очевидно, что такая схема отнюдь не содействует обеспечению трудовой занятости в России. Вместе с тем реалии таковы, что ради стабильного и достойного заработка все больше россиян сегодня готовы учиться и переучиваться, браться за любую работу, покидать свои дома и мигрировать на все более дальние расстояния.[B]