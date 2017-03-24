Эксперты ожидают годовой рост в этом сегменте не менее 15 %, что будет на 10 % больше, чем в 2016-м году. «Уже совершенно очевидно, что 2017-й год в России станет годом реализации отложенного спроса. Не станет исключением и банковский сектор – здесь по некоторым сегментам мы прогнозируем рост до 10-15 %. – Утверждает заместитель Председателя правления «ЯР-Банка» Денис Музычкин. – Так, серьезно подрастет автокредитование – думаю, не менее, чем на 7-10 %, примерно на 5 % «оживут» ипотечные продукты, ожидаем также роста не менее, чем в 10 % в сегменте карточных продуктов».Почувствовав оживление рынка, банки стремительно подогревают интерес своих клиентов, расширяя программы лояльности. Кэшбэк в 5 % - это уже обыденная реальность, на фоне которой встречаются и уникальные предложения. Так, до 20 % возврата гарантирует владельцам дебетовых карт Азиатско-Тихоокеанский банк, до 10 % - Банк Москвы и Альфа Банк. Также до 10 % могут вернуть себе клиенты Сбербанка - бонусами «Спасибо». Неплохой выбор карт с кэшбэком в банке «Открытие» - по ним предполагается возврат от 4% до 10% от сумм, потраченных на кафе, рестораны и бары, кино, театры, цирк, парки аттракционов, боулинг.А японско-российский «ЯР-Банк» даже проводит чемпионат по эшбэку – его участникам, держателям любой карты ЯР-банка, предлагается обороться за главный приз – самый дорогой смартфон, при этом получая тличный бонус в виде возврата до 25 % от стоимости покупок.По данным Объединенного Кредитного Бюро, количество кредитных арт, выданных в прошлом году, выросло на 5%, при этом объемы одобренных лимитов увеличились на 44%: за 2016 г. было выдано более 7,59 млн. карт общим лимитом 335,37 млрд. руб. В текущем году эксперты уверены, что количество россиян-картхолдеров вырастет до 10 млн.СПРАВОЧНО: по экспертным оценкам, всего на сегодняшний день россияне должны банкам и микрофинансовым организациям более 13 трлн руб. Всего таких должников — около 45 млн человек, т.е. почти 2/3 экономически активного населения страны. Их них в состоянии обслуживать свои долги – менее 20 %, или около 8 млн человек. Такую ситуацию эксперты характеризуют, как глобальный гражданский дефолт