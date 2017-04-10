Эластичность национальной банковской системы на грани – в России осталось 7 банков на 1 субъект РФ

На каждый штат США приходится 130 банков, X

в каждой земле Германии — 110 банков,

на один субъект РФ - 7,3 банка (февраль 2017)





Банковская система России сузилась как никогда: за 10 лет количество коммерческих банков сократилось вдвое. Современный национальный банкинг сегодня – это 623 банка, в то время, как на конец 2007-го года кредитных организаций в стране было около 1300.

С легкой подачи регулятора пресловутая банковская «стратегическая двадцатка» продолжает наращивать вес: доля их активов всего за 4 года выросла с 70% до 78 %. Российская банковская система становится все более концентрированной и государственной, что выгодно крупнейшим корпорациям и госчиновникам, но совершенно губительно для развития малого и среднего бизнеса.



Если национальный банкинг пойдет по пути государств БРИКС – что косвенно подтверждают высказывания первых лиц – то к 2020-му году в стране останется не более 300 КБ. Вместе с тем, представители экспертного сообщества уверены, что в условиях России такой путь развития – порочен и способен еще более ухудшить тяжелую экономическую ситуацию.

Так, Денис Музычкин, заместитель председателя правления первого японско-российского ЯР-Банка считает, что для России более релевантен опыт Америки: «В США населения в 2 раза больше, чем в РФ, при этом банков больше в 8 раз. И Россия могла бы реформироваться по американскому принципу: это развитие крупных федеральных банков, которые бы поддерживали макро экономику – кредитовали крупные компании, покупали госбумаги, участвовали в глобальных госпрограммах; это поддержка средних и мелких банков, которые развивались бы по территориальному признаку - работали с физлицами и с малым бизнесом в регионах своего присутствия. Совершенно очевидно, что нынешнее число банков для страны с такой широкой географией и неравномерностью экономики регионов – уже критично». – Говорит Денис Музычкин.

В начале «банковской чистки» свой взгляд на этот вопрос изложил Владимир Путин, который еще в начале 2014 года уверенно заявил: «У нас сейчас… около тысячи банков, и для нашей экономики, конечно, это большое количество финансовых учреждений. Сопоставимая с нами по размерам… экономика Германии… и там, по-моему, 251 банк». Эксперты тут же принялись обсуждать названную президентом цифру и попытались обьяснить «компетентным» властям, сколько банков необходимо стране и зачем вообще они нужны России.

Многие экономисты считают, что российскую банковскую систему неправомочно сравнивать, например, с германской, из-за главного отличия — огромной территории. Они приводят в пример банковскую систему США, в которой, по данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов, в январе 2017 года существовало около 7,5 тыс. банков. По территории США сопоставимы с Россией, и обе банковские системы решают схожие задачи: обслуживание жителей и компаний большого количества отдаленных населенных пунктов. Таким образом эксперты делают вывод о том, что России требуется не меньше, а больше банков. По справедливым экспертным оценкам, сокращение числа банков при большой территории грозит замедлением экономических процессов. Несмотря на развитие интернет-банкинга, для ключевых операций — открытие счета, получение кредита и так далее — все еще требуется личное присутствие. Даже очень богатый банк со штаб-квартирой в Москве не может позволить себе содержать филиалы в каждом населенном пункте страны. А это значит, что без мелких региональных банков многие граждане окажутся вообще без доступа к банковским услугам или попадут в заложники к банку монополисту, который будет работать в их населенном пункте и диктовать любые свои условия. Такую монополию обязательно почувствуют на себе конечные потребители. Если банк знает, что кроме него просто не к кому обратиться, он не будет вкладывать деньги в удобство обслуживания, а начнет сокращать лимит выдачи наличных, поднимать стоимость обслуживания, повышать процентные ставки по кредитам и понижать — по депозитам. «Число мелких региональных банков в России только за год сократилось на 15 % - с рынка ушло более 115 локальных кредитных организаций. Вместе с тем, у региональных игроков традиционно есть одно безусловное преимущество перед крупными — они знают своих клиентов и готовы пойти на большие усилия ради средств, которые по объему никогда не заинтересуют крупный банк. – Отмечает Денис Музычкин. - Это выгодно и местному бизнесу, который имеет шансы получить выгодный кредит или привлекательные условия обслуживания в небольшом, локальном банке. А современные онлайн-технологии помогают снизить транзакционные издержки и создать эффект «близкого знакомства»: анализ «больших данных» и умное программное обеспечение позволяет нам в ЯР-Банке из центрального офиса полностью контролировать политику филиалов, исходя из местных реалий и интересов населения».

В конечном счете, количество банков, необходимых стране, должен определять не регулятор, а сам рынок — для российских организаций недоступно большинство зарубежных кредитов, а качество российских активов падает. В такой ситуации может выжить только банк, способный извлекать прибыль и обладающий достаточным запасом прочности, а не тот, который живет за счет госдотаций.

«В настоящий момент сотня крупнейших банков страны наглядно подтверждает закон Парето – она делит между собой 97 % банковских активов. – Предупреждает Василий Борисов, эксперт рынка инвестиций, глава консалтингового агентства «Борисов и партнеры». - Вероятно, этот тревожный факт и станет дальнейшим определяющим в судьбе российской банковской системы, которую ожидают не лучшие времена». Большинство экспертов сходятся в том, что если ситуация не изменится, то к концу 2019 года в с стране останется не более 300 банков, и многие регионы почувствуют на себе явный дефицит доступных и качественных банковских услуг, а малый бизнес может просто прекратить свое существование