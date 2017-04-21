РЫНОК ТРУДА НАЩУПАЛ ДНО...

Рынок труда России «нащупал дно» и начал стабилизироваться.

По оценке независимых экспертов, абсолютная безработица сегодня составляет 20 % от

экономически активного населения страны - более 15 млн. россиян

находятся в поисках работы.



В целом в стране растет количество вакансий – за последний

месяц их стало больше на 11 %, причем в некоторых сегментах рост был

более убедителен. Так, в аграрном секторе и на предприятиях пищевого

производства вакансии выросли на 15%. Впрочем, рынок нуждается в

основном в низкоквалифицированных работниках, или в так называемом

линейном персонале – из 10 предлагаемых вакансий 8 рассчитано именно на

эту категорию.

Казалось бы, вот-вот рухнувший национальный рынок труда получил

неожиданную поддержку – в лице пищевых предприятий, которые начали

активный рост в процессе импортозамещения. Свыше половины свободных

позиций в пищевой секторе – около 1 миллиона вакансий - подразумевают

временную занятость и вахтовый метод работы – этими категориями

традиционно оперируют профессиональные аутсорсинговые компании,

структура которых вслед за рынком также претерпела существенные

изменения. Новые тенденции здесь проявились еще 2 года назад, как

вынужденная реакция на социально-экономические перемены в стране и

законодательные инициативы. Сегодня изменения приобрели достаточно

четкий рельеф, несколько преобразив общую картину и скорректировав

отраслевой спрос на услуги аренды и организации труда линейного

персонала. Стоит особо подчеркнуть, что наиболее мрачные прогнозы не

оправдались.

В торговой сфере снижение потребления и покупательской

способности на фоне инфляции привели к серьезному 20-процентному

сокращению штатного персонала, но не заставили торговые предприятия

вовсе отказаться от услуг кадровых провайдеров. Ритейл, особенно в

FMСG-сегменте, по-прежнему активно использует аутсорсинг и привлекает до

30 % заёмных сотрудников. Лишь немного поумерил свои аппетиты сектор

продаж товаров длительного спроса. Схожая ситуация – в логистической

отрасли и сфере услуг.

Определенно позитивный тренд наметился в пищевой индустрии.

Ориентация на импортозамещение и развитие сельского хозяйства помогли

многим кадровым операторам удержаться на плаву. Так, по данным компании

«СТС Групп», спрос на рабочих и оказание услуг в области подбора кадров

для аграрного сектора и пищевых производств в 2016 – начале 2017 гг.

вырос почти в 2 раза и сегодня представляет собой блок стабильных

вакансий в пределах 1,5 млн. позиций для линейного персонала. Причем,

катализатором такого роста выступил не столько крупный, сколько малый и

средний бизнес, поверивший в свои силы и в поддержку государства в

процессе реализации программ по импортозамещению.

Заметная рокировка произошла на рынке предложений. Существенное влияние

на позиции игроков оказали поправки, внесенные в Федеральный закон от

05.05.2014 N 116-ФЗ и вступившие в силу с января 2016 года. Закон

закрепил возможность предоставления персонала только за аккредитованными

частными агентствами занятости, а оказание услуг аутсорсинга выделил в

самостоятельную форму деятельности. Таким образом, операторы

разделились на 2 лагеря: компании, которые оказывают непосредственно

аутсорсинговые услуги, и организации, специализирующиеся на привлечении

и предоставлении персонала – аутстаффинге. Совмещение форм работы

оказалось под силу только крупным игрокам. Большинству мелких и средних

аутсорсинговых компаний пришлось трансфомировать бизнес либо просто уйти

с рынка. По данным исследовательской группы W-City Community Research,

по состоянию на начало 2017 года в России свою деятельность вынуждены

были свернуть свыше 1.000 средних и мелких сервисов по предоставлению

услуг аутсорсинга персонала, которые уступили место более надежным и

опытным кадровым компаниям.



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