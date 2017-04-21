Рынок труда России «нащупал дно» и начал стабилизироваться.
По оценке независимых экспертов, абсолютная безработица сегодня составляет 20 % от
экономически активного населения страны - более 15 млн. россиян
находятся в поисках работы.
В целом в стране растет количество вакансий – за последний
месяц их стало больше на 11 %, причем в некоторых сегментах рост был
более убедителен. Так, в аграрном секторе и на предприятиях пищевого
производства вакансии выросли на 15%. Впрочем, рынок нуждается в
основном в низкоквалифицированных работниках, или в так называемом
линейном персонале – из 10 предлагаемых вакансий 8 рассчитано именно на
эту категорию.
Казалось бы, вот-вот рухнувший национальный рынок труда получил
неожиданную поддержку – в лице пищевых предприятий, которые начали
активный рост в процессе импортозамещения. Свыше половины свободных
позиций в пищевой секторе – около 1 миллиона вакансий - подразумевают
временную занятость и вахтовый метод работы – этими категориями
традиционно оперируют профессиональные аутсорсинговые компании,
структура которых вслед за рынком также претерпела существенные
изменения. Новые тенденции здесь проявились еще 2 года назад, как
вынужденная реакция на социально-экономические перемены в стране и
законодательные инициативы. Сегодня изменения приобрели достаточно
четкий рельеф, несколько преобразив общую картину и скорректировав
отраслевой спрос на услуги аренды и организации труда линейного
персонала. Стоит особо подчеркнуть, что наиболее мрачные прогнозы не
оправдались.
В торговой сфере снижение потребления и покупательской
способности на фоне инфляции привели к серьезному 20-процентному
сокращению штатного персонала, но не заставили торговые предприятия
вовсе отказаться от услуг кадровых провайдеров. Ритейл, особенно в
FMСG-сегменте, по-прежнему активно использует аутсорсинг и привлекает до
30 % заёмных сотрудников. Лишь немного поумерил свои аппетиты сектор
продаж товаров длительного спроса. Схожая ситуация – в логистической
отрасли и сфере услуг.
Определенно позитивный тренд наметился в пищевой индустрии.
Ориентация на импортозамещение и развитие сельского хозяйства помогли
многим кадровым операторам удержаться на плаву. Так, по данным компании
«СТС Групп», спрос на рабочих и оказание услуг в области подбора кадров
для аграрного сектора и пищевых производств в 2016 – начале 2017 гг.
вырос почти в 2 раза и сегодня представляет собой блок стабильных
вакансий в пределах 1,5 млн. позиций для линейного персонала. Причем,
катализатором такого роста выступил не столько крупный, сколько малый и
средний бизнес, поверивший в свои силы и в поддержку государства в
процессе реализации программ по импортозамещению.
Заметная рокировка произошла на рынке предложений. Существенное влияние
на позиции игроков оказали поправки, внесенные в Федеральный закон от
05.05.2014 N 116-ФЗ и вступившие в силу с января 2016 года. Закон
закрепил возможность предоставления персонала только за аккредитованными
частными агентствами занятости, а оказание услуг аутсорсинга выделил в
самостоятельную форму деятельности. Таким образом, операторы
разделились на 2 лагеря: компании, которые оказывают непосредственно
аутсорсинговые услуги, и организации, специализирующиеся на привлечении
и предоставлении персонала – аутстаффинге. Совмещение форм работы
оказалось под силу только крупным игрокам. Большинству мелких и средних
аутсорсинговых компаний пришлось трансфомировать бизнес либо просто уйти
с рынка. По данным исследовательской группы W-City Community Research,
по состоянию на начало 2017 года в России свою деятельность вынуждены
были свернуть свыше 1.000 средних и мелких сервисов по предоставлению
услуг аутсорсинга персонала, которые уступили место более надежным и
опытным кадровым компаниям.
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