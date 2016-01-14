  • 1. Бинбанк проводит СД 18 января
    Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
    1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о предоставлении банковской гарантии ПАО «Моспромстрой».
    2. Об одобрении сделки, несущей кредитный риск, по заключению Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий ООО «ИФСК АРКС».
    3. О прекращении участия ПАО «БИНБАНК» в уставном капитале АО «РОСТ БАНК».
    http://www.binbank.ru/about/information/facts/30029/?download=14017
  • 2. Банк Зенит планирует провести внеочередное собрание акционеров, на котором будет принято решение об увеличении уставного капитала банка
    http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MPEXYZU0skKX73omnNs3WQ-B-B
  • 3. Московский кредитный банк. Богданова Н.Б. через «Управляющая компания «Регионфинансресурс» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития» увеличила долю в МКБ с 4,5 до 8,7%.
    АО ИК Регион через Общество с ограниченной ответственностью «Регион Портфельные инвестиции», действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Алгоритм» увеличило долю в МКБ с 4,4 до 9,5%
    http://mkb.ru/news/emitent_news/finans_info/detail.php?ID=2780269