ЛОКО-банк объявил, что собрание акционеров 21 января не состоялось из-за отсутствие кворума для проведения общего собрания
http://www.lockobank.ru/upload/iblock/be8/soobshchenie-o-sushch.-fakte-22.01.2016-_-ob-obyavlenii-obshchego-sobraniya-aktsionerov-nesostoyavshimsya.rtf