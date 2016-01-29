О любимой группе БИН
1. Орскнефтеоргсинтез ошибся с выбором председателя Совета директоров
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать Председателем Совета директоров Кузьменкова Алексея Александровича.
4. Описание внесенных изменений: в тексте сообщения в п. 2.3 ранее решение было: Избрать Председателем Совета директоров Гуцериева Саида Михайловича.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2YnoMSZh8kGOiWMdYHOQ9w-B-B
2. Красноярскуголь кредитуется, точнее выступает поручителем, в Альфа-банке. Кредитная линия на 800 млн руб., до 2019 г.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hBUqbaMPX06iY60XMMaQQw-B-B
3. Моспромстрой выступает поручителем за ООО "ЭкоИнвест" и закладывает недвижимость в банке РОСТ, а также получает банковские гарантии от банков БИН и МДМ.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pcbJnn94jEyYz5xFGYKIBg-B-B
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