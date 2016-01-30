- 1. Некоммерческая организация Фонд поддержки подразделений Главного управления внутренних дел г.Москвы ведущих борьбу с организованной преступной деятельностью
- 2. Фонд содействия Следственному управлению Главного управления внутренних дел г.Москвы в борьбе с преступностью (некоммерческая организация)
- 3. Фонд содействия Следственному комитету при Министерстве внутренних дел Российской Федерации в борьбе с преступностью
- 4. «Законность и правопорядок» (общество с ограниченной ответственностью)
- 5. Фонд содействия Управлению Внутренних дел Центрального административного округа г.Москвы в борьбе за правопорядок (некоммерческая организация)
Какие хорошие люди были, наверное.
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