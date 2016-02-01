http://www.minbank.ru/upload/medialibrary/9d2/soob6-29012016.pdf
2. Ренессанс Кредит получает от акционера 945 млн руб.
http://rencredit.ru/media/690831/soobshhenie_o_sushhestvennom_fakte_o_resheni
3. Россельхозбанк. Совет директоров банка одобрил сделки с заинтересованностью с компаниями группы «Агрокомплекс»,
указанными в Приложении к настоящему протоколу, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Ткачева Александра Николаевича. Суть сделок, естественно, не раскрывается.
http://www.rshb.ru/download-file/207775/
4. Финпромбанк покупает часть кредитов АйМанибанка на 1,6 млрд руб.
http://www.fpb.ru/about/disclosure/facts/2016/3358/
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