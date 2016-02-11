АФК Система докапитализирует МТС банк
2.3. Содержание сделки: приобретение ОАО АФК «Система» обыкновенных акций ПАО «МТС - Банк» дополнительного выпуска в соответствии с условиями зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске акций.
2.4. Срок исполнения обязательств: покупатель обязан в течение десяти рабочих дней с даты подписания договора о приобретении акций полностью оплатить приобретаемые акции. Размер сделки в денежном выражении: 3 698 739 800,00 рублей
http://mtsbank.ru/files/MTSBank_sf_10022016.pdf
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