1. Банк Зенит принял решение об увеличении уставного капитала ПАО Банк ЗЕНИТ на восемь миллиардов рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PDvshb-AXWUa1IhR7VJhHHg-B-B
2. Связь-банк планирует рассмотреть вопрос изменения условий кредитования ОАО "Садовые кварталы".
http://www.sviaz-bank.ru/about/opn_information/raskrytie-infornacii/113/23512.html
Что они там рассматривают, естественно, не раскрывается, но об этом стоит знать, т.к. Садовые кварталы - одна из дочек группы БИН
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