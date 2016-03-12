Из левого кармана в правый. Зачем, почему, почем?
Банк ФК Открытие купил 19% кипрского оффшора БЕНИРЛИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BENIRLIA HOLDINGS LIMITED), Хрисанту Милона, 10, МАГНУМ ХАУС, 3030, Лимассол, Кипр.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4eNJb4wlSk-Cnhe4PzbsrTQ-B-B
Что это за структура - интернет пока не знает. Но купил банк этот оффшор у своей же структуры "Открытие Холдинг".
А "Открытие Холдинг" 100% этого оффшора само купило сравнительно недавно - в начале февраля.
http://www.open.ru/common/img/uploaded/PDF-files1/disclosure_ofc/edited2/disclosure-050216.pdf
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