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Я не волшебник, а только учусь

21.04.2016 06:35 5 726 просмотров
11 января я сделал достаточно ответственное заявление о банках, которые должны прожить минимум год.

Абсолют банк, Авангард, Аверс, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Ак Барс, Альфа-банк, Банк Зенит, Банк Санкт-Петербург, Банк ФК Открытие, Возрождение, Всероссийский Банк Развития Регионов, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Глобэкс, Дальневосточный банк, Девон-Кредит, Дельтакредит, Еврофинанс Моснарбанк, Кольцо Урала, Кранбанк, Кредит Европа Банк, Лето Банк, Локо-Банк, Международный Финансовый Клуб, Металлинвестбанк, Металлургический Коммерческий Банк, Меткомбанк, Морской банк, Московский индустриальный Банк, Московский Кредитный Банк, МСП Банк, МТС-Банк, Новикомбанк, Первобанк, Пересвет, Промсвязьбанк, Росавтобанк, Росбанк, Росевробанк, Россельхозбанк, Российский капитал, Россия, Русский Стандарт, Русфинанс Банк, Сбербанк России, Связь-Банк, СДМ-Банк, Северный Морской Путь (СМП-Банк), Сетелем Банк, Совкомбанк, Союз, Татфондбанк, Транскапиталбанк (ТКБ), Уральский Банк Реконструкции и Развития, Ханты-Мансийский Банк Открытие, ХКФ Банк, Центр-Инвест

Как минимум, у одного из 58 лицензию уже отозвали.
Росавтобанк - 4 марта 2016 г. smile:uncap:

Комментарии 5

d0nkeyh0t  (d0nkeyh0t)
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Дрпускаете вероятность сворачивания дочек (Сити, Юник, Райфф) в этом году или не включили их по иным причинам?
Оцеола  (oceola2)
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Нет, конечно же. Искренне надеюсь, что эти банки и ряд других импортных будут жить в России долго и счастливо.
Это был список российских банков. В ответ на претензии, что нормальных банков в стране нет
Роман  (1001126)
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С каких это пор КЕБ стал российским? smile:o smile:D
Оцеола  (oceola2)
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Цитата
Роман пишет:
С каких это пор КЕБ стал российским? smile:o smile:D

Если бы он был турецким, его бы закрыли smile:)
А назвать его европейским/голландским - язык не поворачивается.
Значит, российский smile:)
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