1) Экспобанк теперь постоянно кредитуется в "Королевском банке Шотландии".
Похоже, главное, что делают владельцы любого банка, купившие другой банк, - активно кредитуют первый за счет второго
http://expobank.ru/about/openinfo/events/?FILE_DOWNLOAD=5147
2) Красавцева Е.А., заместитель Председателя Правления АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (МФК), возможно, будет независимым директором в ПАО Моспромстрой
http://ifcbank.ru/r/38E5E8E2-9DE1-4972-955A-EB513FB3D4DC/160422.pdf
Имхо, это означает, что Моспромстрой кредитуется и в МФК тоже
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