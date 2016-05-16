Красноярсккрайуголь активно кредитуется. Сейчас в СМПбанке и Альфа-банке.
Правда, ни сумм, ни сроков не раскрывают
13 мая http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=on6H1jsisUigmkMVUWcrYA-B-B
16 мая http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wVGH8dWcjEG9V7gD3vaJlw-B-B


Моспромстрой финансируется банком РОСТ
12 мая http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=506VY35SnU-C858U0QCg1YQ-B-B