Тут уже было, но пусть еще полежит
Акционеры Азиатско-Тихоокеанского банка одобрили кучу всевозможных сделок с М2М прайвет банк и его европейским однофамильцем.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AMq41jqP50y5cdBqBDyXgA-B-B