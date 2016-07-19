Имхо, любые кадровые движения - это не очень хорошо2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, принятых наблюдательным советом эмитента:1.1. Прекратить исполнение полномочий Председателя Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» членом Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Гуцериевым Хамзатом Сафарбековичем с 14 июля 2016 года.1.2. Прекратить исполнение полномочий Заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» членом Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишхановым Микаилом Османовичем с 14 июля 2016 года.1.3. Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Шишханова Микаила Османовича с 14 июля 2016 года.1.4. Избрать Заместителем Председателя Наблюдательного совета ПАО «Моспромстрой» Следкову Елену Александровну с 14 июля 2016 года.2.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Моспромстрой» Лянга Олега Павловича 13 июля 2016 года, одновременно расторгнув с ним трудовой договор по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по собственному желанию).3.1. Избрать Генеральным директором ПАО «Моспромстрой» Гурецкого Юрия Борисовича на срок с 14 июля 2016 года до 14 июля 2021 года включительно.Обязать Лянга О.П. передать Гурецкому Ю.Б. учредительные документы, печать, иные дела и документацию ПАО «Моспромстрой» не позднее 14 июля 2016 года.