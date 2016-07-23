«Национальное Рейтинговое Агентство» отозвало публичный рейтинг финансовой устойчивости ООО «БИН Страхование» и перевело его в разряд не подлежащего разглашению. Рейтинг выхода присвоен на уровне «ВВВ+». Впервые рейтинг был присвоен Компании 06.04.2010 г. на уровне «А». Последнее рейтинговое действие датировано 20.07.2015 г., когда рейтинг был подтвержден на уровне «АА-» с учетом рейтинга поддержки на уровне «RS2».Перевод рейтинга в разряд не подлежащего разглашению не означает отказ Агентства от его поддержки, мониторинга, актуализации, при этом информация об уровне рейтинга перестает быть публичной.Указанный уровень рейтинга выхода обусловлен такими факторами как: отзыв рейтинга поддержки со стороны ПАО «БИН Банк», отрицательная динамика объема премий, ухудшение территориальной диверсификации бизнеса, отрицательный финансовый результат за 2015 год и 1 квартал 2016 года, высокий уровень комбинированного коэффициента убыточности (139% за 2015 год) и расходов на ведение дела.