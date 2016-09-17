http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h6jUk8HhekaduNT0cE-AgpA-B-B

По ссылке утверждение Советом директоров Моспромстроя примерно четырех десятков договоров по предоставлению залогов и поручительств перед банками БИН и Рост.
Номера и даты договоров есть, а сути нет