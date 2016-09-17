Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров ОАО «Удмуртгеология» - АО «НК «Нефтиса» и ОАО «УННК», по заключению между ОАО «Удмуртгеология» (далее – «ЗАЛОГОДАТЕЛЬ») и ПАО Сбербанк (далее – «Кредитор», «Банк», «ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ») Договоров залога доли в уставном капитале №№ 5912-З-5, 5912-З-6, 5912-З-18 (далее именуются соответственно «Договор-1», «Договор-2», «Договор-3», а совместно – «Договоры») в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белкамнефть» (далее – «Заемщик») по Договору № 5912 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с ПАО Сбербанк (далее – «Кредитный договор»), в том числе, на следующих основных условиях:
1) Предметом Договоров 1-3 является передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ принадлежащих ему долей (далее – Доля или Предмет залога), соответственно, в уставном капитале ООО «Удмуртгеология» (ООО «Удмуртгеология», адрес: Российская Федерация, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100, ОГРН: 1061841042878, ИНН: 1835070634) (далее – Общество-1), ООО «Межрегиональная нефтяная компания» (ООО «МНК», адрес: Российская Федерация, 426004, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д. 100, ОГРН: 1051802208919, ИНН: 1835064408) (далее – Общество-2), ООО «Центральная База Производственного Обслуживания» (ООО «ЦБПО», адрес: Российская Федерация, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 75, ОГРН: 1041800758405, ИНН: 1832039795) (далее – Общество-3)
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