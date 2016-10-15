Все эти разговоры про продажу гостиниц, про IPO Русснефти и проч. - они же чем-то вызваны?
Пусть это и не сильно афишируется, но сейчас Моспромстрой продал офисный центр на 17 тыс.кв.м. Это миллионов 100 долларов.
Цитата
|Одобрить сделку – Договор купли-продажи доли в размере 100 % в уставном капитале ООО «Бизнес-центр «Парус» (ОГРН 1027739540730, ИНН 7710366891, адрес местонахождения: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1) между ПАО «Моспромстрой» (Продавец) и ООО «МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК» (Покупатель)
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cxH-A7PoDKkGT07yI2CelEg-B-B
Сам бизнес-центр - http://www.parus-bc.ru/index.php
Покупатель: https://sbis.ru/contragents/7725189437/502901001#msid=s1476552138812
Гендир покупателя - Евлоев Магомед-Башир Суламбекович
То ли это попытка хоть как-то поправить ликвидность путем быстрой продажи активов менеджменту (сам Евлоев Магомед-Башир работает гендиректором ООО БЦ Парус, а некий ЕВЛОЕВ Магомед-Али Суламбекович работает вище-президентом Русснефти), то ли это попытка вывести активы на других лиц в ожидании большого шухера.
И то, и другое - плохо.
А еще внеочередному собранию акционеров Моспромстроя предлагается одобрить договора новации между Моспромстроем и банком Рост.
Цитата
|10. Включить в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Моспромстрой» вопрос: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора новации № 1 от 09.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк)».
...
13. Включить в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Моспромстрой» вопрос: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора новации № 2 от 14.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк)».
Условия новации не разглашаются, но очевидно, что для банка новация договора это признак того, что Заемщик с платежами по кредитам не справился
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