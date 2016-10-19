Цитата 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П:

Одобрить сделку – Договор купли-продажи акций ОАО «Гостиничный комплекс «Центральный» между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ООО «Бизнес-центр «Парус» (Продавец), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Ульченкова А.М., акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера ПАО «Моспромстрой» компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно вначале продать что-нибудь нужное?Пару дней назад Моспромстрой продал "БЦ "Парус", а сейчас покупает у него акции конторы, которая много лет не приносит выручки и вообще фактически представляет собой полностью разрушенное здание на Тверской улице. То есть на Тверской это, конечно, круто, но когда там еще будет гостиница и какие деньги эта гостиница будет приносить - вопрос