Группа Бин продолжает рисовать неизвестно что. Моспромстрой пытается погасить долги перед банком Рост, но какими-то нестандартными средствами. А параллельно выводит деньги через займы аффилированным структурам и покупку векселей.Кроме того, предпринимаются какие-то действия чтобы соблюсти обязательства перед СМП банком по полученным банковским гарантиям.Интересно, а может быть договор под одним номером но с разными датами - 2006 и 2009 гг.?2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:3. Одобрить сделку – Соглашение об отступном между ПАО «Моспромстрой» (Должник) и АО «РОСТ БАНК» (Кредитор).7. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Моспромстрой» вопрос: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ОАО «САДКО ОТЕЛЬ» (Продавец)».8. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 112245 от 03.05.2006 г. между ПАО «Моспромстрой» (Клиент) и ПАО «БИНБАНК» (Банк), заключаемое с целью исполнения обязательств ПАО «Моспромстрой» по Договору о выдаче банковской гарантии № 68-2016/БГ от «22» августа 2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Клиент) и АО «СМП Банк» (Кредитор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Шишханова М.О.Существенные условия сделки изложены в Дополнительном соглашении к Договору банковского счета № 112245 от 03.05.2006 г. между ПАО «Моспромстрой» (Клиент) и ПАО «БИНБАНК» (Банк), являющемся Приложением № 1 к проекту решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).9. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 112245 от 24.06.2009 г. между ПАО «Моспромстрой» (Клиент) и ПАО «БИНБАНК» (Банк), заключаемое с целью исполнения обязательств ПАО «Моспромстрой» по Договору о выдаче банковской гарантии № 68-2016/БГ от «22» августа 2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Клиент) и АО «СМП Банк» (Кредитор).10. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 112245 от 03.05.2006 г. между ПАО «Моспромстрой» (Клиент) и ПАО «БИНБАНК» (Банк), заключаемое с целью исполнения обязательств ПАО «Моспромстрой» по Договору о выдаче банковской гарантии № 80-2016/БГ от «12» сентября 2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Клиент) и АО «СМП Банк» (Кредитор).11. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 112245 от 24.06.2009 г. между ПАО «Моспромстрой» (Клиент) и ПАО «БИНБАНК» (Банк), заключаемое с целью исполнения обязательств ПАО «Моспромстрой» по Договору о выдаче банковской гарантии № 80-2016/БГ от «12» сентября 2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Клиент) и АО «СМП Банк» (Кредитор).12. Одобрить сделку – Договор денежного займа с процентами № 15/17 от 22.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Займодавец) и ОАО «ЭкоИнвест» (Заемщик).