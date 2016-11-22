Сбербанк открыл кредитную линию на 5 млрд руб. дочернему предприятию Инграда - АО "Группстрой-С".
Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат по проекту строительства жилого комплекса с подземной автостоянкой, физкультурно-оздоровительным комплексом, детским дошкольным учреждением и объектами инженерной инфраструктуры, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Петра Алексеева, вл.12А (далее – Объект или Проект), в том числе возмещение понесенных затрат по строительству Объекта, на срок по «14» мая 2020 года с лимитом 5 084 000 000 (Пять миллиардов восемьдесят четыре миллиона) рублей.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XIG-CPnPfAk6XTwvshuVpJQ-B-B
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