Моспромстрой еще и в Глобэксе кредитуется
7) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 1-79-НКЛ/15 от «23» ноября 2015 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «ГЛОБЭКСБАНК» (Кредитор).
Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога недвижимого имущества № 1-79-ЗН-1/15 от «23» ноября 2015 г. (залог здания и прав аренды земельного участка в обеспечение обязательств по Договору об открытии кредитной линии) между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и АО «ГЛОБЭКСБАНК» (Залогодержатель).
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2Lrn2hOuf0CJUfnOt7lzgA-B-B
Комментарии 0