Моспромстрой еще и в Глобэксе кредитуется7) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 1-79-НКЛ/15 от «23» ноября 2015 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «ГЛОБЭКСБАНК» (Кредитор).Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога недвижимого имущества № 1-79-ЗН-1/15 от «23» ноября 2015 г. (залог здания и прав аренды земельного участка в обеспечение обязательств по Договору об открытии кредитной линии) между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и АО «ГЛОБЭКСБАНК» (Залогодержатель).