По кредитам ВТБ не хватает залога и планируется очередная реструктуризация по выводу активов из Моспромстроя2. Содержание сообщения2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.12.2016 года.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.12.2016 года.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1) Об одобрении сделки – Договора залога векселей № 3459-ДЗ/В между Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель) и ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель).2) О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при принятии им решения от имени ПАО «Моспромстрой» как единственного акционера ОАО «САДКО ОТЕЛЬ».3) О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при принятии им решения от имени ПАО «Моспромстрой» как единственного акционера ОАО «САДКО ОТЕЛЬ».4) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при представлении им интересов ПАО «Моспромстрой» на внеочередном общем собрании участников ООО «Промстройинвест М».5) О принятии решения о прекращении участия ПАО «Моспромстрой» в Обществе с ограниченной ответственностью «МПС-ПАРК»