2. Содержание сообщения2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.12.2016 года.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28.12.2016 года.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения об отступном между ПАО «Моспромстрой» (Должник) и АО «РОСТ БАНК» (Кредитор).2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения об отступном между ПАО «Моспромстрой» (Должник) и АО «РОСТ БАНК» (Кредитор).3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения об отступном между ПАО «Моспромстрой» (Должник) и АО «РОСТ БАНК» (Кредитор).4) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 7 к Договору о кредитной линии № К2600/11-0363ЛВ/Д000 от 31.05.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор).5) Об одобрении крупной сделки – Кредитного соглашения № 4194 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор).6) О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при принятии им решения от имени ПАО «Моспромстрой» как единственного акционера ОАО «САДКО ОТЕЛЬ».7) О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при принятии им решения от имени ПАО «Моспромстрой» как единственного акционера ЗАО «МПС-МИР».О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при принятии им решения от имени ПАО «Моспромстрой» как единственного акционера ЗАО «МПС-СТАР».9) О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при принятии им решения от имени ПАО «Моспромстрой» как единственного акционера ЗАО «МПС-ФОРЕСТ».10) О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при принятии им решения от имени ПАО «Моспромстрой» как единственного акционера ЗАО «МПС-ЛЮКС».11) О предварительном утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при принятии им решения от имени ПАО «Моспромстрой» как единственного акционера ЗАО «МПС-ГРАНД».