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Группа БИН и банки

31.12.2016 12:46 20 2 327 просмотров
надо все-таки собрать в одном месте, кому и сколько должна группа БИН. Информации много, а сконсолидированной нет...
По крайней мере, станет ясно, что и кому заложено

Русснефть со всеми дочками заложена ВТБ. По кредиту до 2,3 млрд долл. сроком до 22 марта 2026 года.
2.4. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору на сумму до 2 350 000 000 долларов США, а также заключенные в обеспечение обязательств по указанному кредитному договору дополнительные соглашения к договорам залога акций (долей), следующих обществ: ОАО МПК "АНГГ" (96,56% от уставного капитала); ОАО "Ульяновскнефть" (99,55% от уставного капитала); ОАО "Варьеганнефть"(93,01 % от уставного капитала); ОАО "Саратовнефтегаз"(96,09% от уставного капитала); ЗАО "Черногорское"(100% от уставного капитала), СТ ЗАО "ГОЛОЙЛ"(100% от уставного капитала), ОАО "Мохтикнефть"(100% от уставного капитала); ОАО НАК "АКИ-ОТЫР"(100% от уставного капитала), ООО "Томская нефть"(100% от уставного капитала).
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DBXO1R2RF0uGtfkaTAE2ig-B-B

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» заложен Сбербанку
«1. В связи с заключением Дополнительного соглашения №20 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3742 от «26» июня 2013г. и Дополнительного соглашения №2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5400/285 от «29» июля 2016 г., одобрить следующие взаимосвязанные сделки между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель):
- Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки №5400/285/574 от 25 августа 2016г.;
- Дополнительное соглашение №1 к Договору залога №5400/285/573 от 25 августа 2016г.;
- Дополнительное соглашение №1 к Договору залога №5400/3742/583 от 11 ноября 2016г.;
- Дополнительное соглашение №4 к Договору залога №3742/6 от 13 декабря 2013г.;
- Дополнительное соглашение №3 к Договору залога №3742/7от 28 февраля 2014г.;
- Дополнительное соглашение №4 к Договору залога №3742/9 от 28 июля 2014г.;
- Дополнительное соглашение №10 к Договору залога №3742/10 от 29 сентября 2014г.;
- Дополнительное соглашение №2 к Договору залога №8623-3742/15 от 14 сентября 2015г.;
- Дополнительное соглашение №1 к Договору залога №5400/3742/422 от 29 ноября 2015г.;
- Дополнительное соглашение №1 к Договору залога №5400/3742/429 от 20 ноября 2015г.;
- Дополнительное соглашение №1 к Договору залога №5400/3742/445 от 18 декабря 2015г.;
- Дополнительное соглашение №11 к Договору ипотеки №3742/5 от 13 декабря 2013г.;
- Дополнительное соглашение №3 к Договору ипотеки №3742/11 от 29 апреля 2015г.;
- Дополнительное соглашение №3 к Договору ипотеки №3742/12 от 22 июня 2015г.;
- Дополнительное соглашение №2 к Договору ипотеки №8623-3742/14 от 14 сентября 2015г.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jkGKaPb6yk2nMp49i6F1lw-B-B

Европлан должен разным банкам
В марте 2016 г. имущество Европлана было заложено Сбербанку, Юникредиту и Банку Москвы
Цитата
5.1.1. Одобрить заключение:
Дополнительного соглашения №30 к договору залога №00050013/60002200-1з от 29 апреля 2013г. и
Дополнительного соглашения №30 к договору уступки права денежного требования №00050013/60002200-2з от 29 апреля 2013г., заключаемых со Сбербанком России (ПАО) в качестве "Залогодержателя"...

5.2.1. Одобрить заключение:
Дополнения №3 к Договору уступки права денежного требования №001/0120Z/14 от 20 февраля 2014 года (в редакции Дополнения №1 от 11 ноября 2014 года, Дополнения №2 от 25 ноября 2015 года) и
Дополнения №3 к Договору о залоге №001/0119Z/14 от 20 февраля 2014 года в редакции Дополнения №1 от 11 ноября 2014 года, Дополнения №2 от 25 ноября 2015), заключаемые с АО «ЮниКредит Банк» (Залогодержатель)...

5.3.1. Одобрить заключение:
Дополнительного соглашения №6 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА движимого имущества №79 1006/18/1022-13-З/1017 от 19.03.2014г. и Дополнительного соглашения № 6 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА права требования №79-1006/18/1023-13-ЗПТ/1017 от 19.03.2014г. между ПАО «Европлан» и ОАО «Банк Москвы» (Залогодержатель)...

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3EEzSszWzkeN20aVbnzEGg-B-B

Кроме этого, есть еще договор с АО "Юникредитом"
Цитата
Совокупная сумма Основного долга Заемщика по Соглашению и Соглашению №001/0923L/13 о предоставлении кредита от 22.10.2013г., заключенному между банком и Заемщиком, не может превышать 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) Рублей.
Срок кредита: Соглашение действует 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DMsfCXYkk02puzKe1GW05Q-B-B

В сентябре 2016 г.
Цитата
Одобрить Договор об открытии кредитной линии (далее – «Договор»), заключаемый между ПАО «Европлан» (далее именуемым - «Заемщик») и АО КБ «ГЛОБЭКС».
Предмет Соглашения: Предоставление Заемщику Банком невозобновляемой кредитной линии на следующие цели: пополнение оборотных средств, оплата по договорам купли/продажи имущества для его последующей передачи в лизинг.
Сумма кредита: 2 000 000 000 (Два миллиарда) российских Рублей.
Срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев c даты подписания Соглашения

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vn0xGk5DYEeyE-AJpyOzYZg-B-B

В октябре 2016 г. кредит от Сбербанка, в т.ч. на рефинансирование старых долгов, на срок до 4 октября 2020 г.
Цитата
2.4. вид и предмет сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00580016/60002200.
2.5. содержание сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для рефинансирования затрат по приобретению Заемщиком предмета лизинга для последующей передачи его в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю, а также рефинансирование кредитов в других банках, выданных на цели рефинансирования затрат по приобретению предмета лизинга для последующей передачи его в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю, именуемым в дальнейшем «Рефинансируемый кредит» с лимитом 10 000 000 000 рублей.
2.6. срок исполнения обязательств по сделке: 48 (Сорок восемь) месяцев c даты заключения Договора.
2.7. стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Заемщик - ПАО «Европлан»,
Кредитор - ПАО «Сбербанк»

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I5YOineRN0yILAWxtrexqg-B-B

Комментарии 20

Оцеола  (oceola2)
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Норвик-банк установил лимиты на БИН. Это не говорит нам о сумме кредитов, но по крайней мере дает понимание о возможных рисках
Цитата
8.Об установлении совокупного лимита на заёмщика ПАО «БИНБАНК», в связи с его объединением с ПАО «МДМ банк».

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DhMZMBtAY0KYj6Xa-A5rPLQ-B-B
Оцеола  (oceola2)
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Орскнефтеоргсинтез, ФортеИнвест и Сбербанк
Этого номера договора, вроде, еще не было

Цитата
По условиям дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 5400/295/579 от 10 августа 2016 г. заключенного между ПАО «Сбербанк России» (БАНК) и ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (ПОРУЧИТЕЛЬ) изменяются c 13 января 2017 года условия вышеуказанного договора, а именно: принять новую редакцию п. 1.1., 1.3.4.10.
2.5.
Срок: с 13 января 2017 г. по 14 июля 2021 г.;
стороны: ПАО «Сбербанк России» (Банк); ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Поручитель);
выгодоприобретатель: АО «ФортеИнвест» (Заемщик);
размер сделки: 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, что составляет около 26,33 % от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2016 г.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TnlSHplfG06WPqezAIPv9g-B-B
Оцеола  (oceola2)
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Моспромстрой и банки

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23.01.2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
...
3) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 146300/0031 от 30.09.2014 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор).
4) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 16-04 о выдаче банковских гарантий от 25.04.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Принципал) и Банком МБСП (АО) (Гарант).
5) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 2997-КЛ от 25.04.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и Банком МБСП (АО) (Кредитор).
6) Об одобрении сделки – Соглашения о расторжении [I]Договора о возобновляемом кредите № 3566-13/ВК от 23.10.2013 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк).
7) Об одобрении сделки – Соглашения о расторжении Договора об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 3566-13/И1 от 25.12.2013 г. между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк).
smile8) Об одобрении сделки – Соглашения о расторжении Кредитного договора № 04-2016/КЛ от 18.01.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «СМП Банк» (Кредитор).
9) Об одобрении сделки – Соглашения о расторжении Кредитного договора № 18-2016/КЛ от 24.02.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «СМП Банк» (Кредитор).
10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи векселей между ПАО «Моспромстрой» (Продавец) и ООО «РОСТ КАПИТАЛ» (Покупатель).
11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 5790-П от 23.08.2013 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 5723-П от 28.05.2013 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о расторжении Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 5790-И от 23.08.2013 г. между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и АО «РОСТ БАНК» (Залогодержатель).
14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о расторжении Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 5723-И от 28.05.2013 г. между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и АО «РОСТ БАНК» (Залогодержатель).
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CNNpA2Ofk0-CK0J-CWATUMrg-B-B
Оцеола  (oceola2)
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Орскнефтеоргсинтез заложен Сбербанку - часть 2
Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 5400/283/541 от 30 июня 2016 г. заключенного между ПАО «Сбербанк России» (БАНК) и ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (ПОРУЧИТЕЛЬ)

Срок: с 23 января 2017 г. по 30 сентября 2024 г.;
стороны: ПАО«Сбербанк России» (Банк); ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Поручитель);
Выгодоприобретатель: Акционерное общество «ФортеИнвест» (Заемщик);
Размер сделки: 75 000 000,00 (семьдесят пять миллионов) долларов США, что составляет около 11,79 % от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2016 г.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hTmf5PPdj0OQHUtnsOT24g-B-B

Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 5400/280/534 от 30 июня 2016 г. заключенного между ПАО «Сбербанк России» (БАНК) и ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (ПОРУЧИТЕЛЬ)

Срок: с 23 января 2017 г. по 31 декабря 2025 г.;
стороны: ПАО «Сбербанк России» (Банк); ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Поручитель);
выгодоприобретатель: Акционерное общество «ФортеИнвест» (Заемщик);
размер сделки: 200 000 000,00 (двести миллионов) долларов США, что составляет около 31,43% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2016 г.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K8Kj0k3takuzw-ALFncSTtA-B-B

Дополнительное соглашение № 2 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5400/285 от «29» июля 2016 г., заключенного между ПАО «Сбербанк России» («Кредитор») и ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (Заемщик)

Срок: с 23 января 2017 г. по 28 декабря 2026 г.;
стороны: ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Заемщик); ПАО «Сбербанк России» («кредитор»);
размер сделки: с 29 июля 2016 г. по 31 марта 2017 г. 440 000 000 (четыреста сорок миллионов) долларов США, что составляет около 69,14 % от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2016 г.; с 01 апреля 2017 г. по 01 апреля 2018 г. 866 009 400 (восемьсот шестьдесят шесть миллионов девять тысяч четыреста) долларов США, что составляет около 136,08 % от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2016 г.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F2LT0f04eU2ID0izsIaSaA-B-B

Дополнительное соглашение № 20 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3742 от «26» июня 2013, заключенного между ПАО «Сбербанк России» («Кредитор») и ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (Заемщик)
...
Срок: 23 января 2017 г. по 28 декабря 2021 г.;
Стороны: ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Заемщик); ПАО «Сбербанк России» (Кредитор);
Выгодоприобретатель: отсутствует;
Размер сделки: 407 258 300 долларов США, что составляет около 64 % от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2016 г.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UtlS1kErKkid0SnM1fkcDw-B-B
Оцеола  (oceola2)
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Русснефть и Гленкор

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров ПАО НК «РуссНефть», связанные с заключением между ПАО НК «РуссНефть» (Поручитель) и Компанией «Гленкор Энерджи ЮК Лимитед» (Кредитор) Изменения №1, Изменения №2 и Изменения №3 к Договору поручительства от 06 июня 2016 года, предусматривающих обязанность Поручителя отвечать за исполнение Компанией «РуссНефть ЮК Лимитед» (Должник) в полном объеме обязательств перед Кредитором по поставкам нефти в период с 01.11.2016 по 30.04.2017 в соответствии с Контрактом №RUGL-09 от 3/02/2016 и Приложением №3 от 06.06.2016 к нему в указанном периоде на общую сумму до 400 миллионов долларов США.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zXv5fyUvOkef6BSxtzWSbA-B-B
Оцеола  (oceola2)
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У предприятий группы БИН постоянно доп.соглашения разные одобряются... Что интересно - номера договоров часто совпадают, а даты разные

1) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору последующего залога акций № 3459-ДЗ/А-2 от 13.12.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, Банк, Кредитор).
2) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога акций № 3459-ДЗ/А от 26.08.2014 г. между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, Банк, Кредитор).
3) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору о последующем залоге доли в уставном капитале ООО Гостиница «Аврора-Люкс» № 3459-ДЗ/Д-1 от 19.05.2014 г. между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, Банк, Кредитор).
4) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору о последующем залоге доли в уставном капитале ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент» № 3459-ДЗ/Д-2 от 19.05.2014 г.
5) О согласии на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 3459-П/7 от 28.05.2014 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор, Банк).
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q11-AY-AE-C5kG2eNzvhPK2IA-B-B
Оцеола  (oceola2)
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Европлан уточняет формулировки в доп.соглашении со Сбербанком

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору № 00580016/60002200 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «05» октября 2016 г., (далее – «Договор»), заключенному между Публичным акционерным обществом «Европлан» (далее именуемым - «Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее именуемым - «Кредитор») на условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу.
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Изложить п. 1.1 Статьи 1 Договора в следующей редакции:
«1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для рефинансирования затрат по приобретению Заемщиком предмета лизинга для последующей передачи его в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю, рефинансирование кредитов в других банках, выданных для целей рефинансирования затрат по приобретению предмета лизинга для последующей передачи его в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю, именуемым в дальнейшем «Рефинансируемый кредит», рефинансирование погашений облигационных займов, в том числе оферт, финансирование затрат по выплате заработной платы работникам и отчислений с ФОТ, а также финансирование погашений текущей задолженности по уплате налогов и расходов по арендным платежам на срок по «04» октября 2020г. с лимитом, указанным в Приложении 1.

Выделенное жирным было добавлено по сравнению с предыдущей версией. Лимит кредита перенесен из текста договора в приложение. Значит ли это, что текущих доходов Европлана на зарплату, налоги и аренду не хватает?
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BEDNL3FyCECXXil0-A2DUcg-B-B
Оцеола  (oceola2)
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Сумма задолженности "Русснефти" перед ВТБ на 31.12.2016 г. составляет 1 265 млн долл.США.
Эта цифра видна, например, в пояснительной записке к годовой отчетности ОАО "Варьеганнефть"
Оцеола  (oceola2)
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Орскнефтеоргсинтез и Сбербанк
2.2. Вид и предмет сделки: Договор поручительства. Предмет – ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: всех обязательств по Генеральному соглашению № 5400/331 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «17» февраля 2017 года.
2.3. Содержание сделки: Договор поручительства заключается в целях обеспечения исполнения Заемщиком АО «ФортеИнвест» обязательств по Генеральному соглашению № 5400/331 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «17» февраля 2017г., именуемому далее Соглашение, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком, а также по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, именуемым далее Кредитные сделки.
2.4.Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок: с «17» февраля 2017 г. по «16» февраля 2018 г.;
Стороны: ПАО Сбербанк (Банк), ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Поручитель);
Выгодоприобретатель: Акционерное общество «ФортеИнвест» (Заемщик);
Размер сделки: 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oj0-C9UHKkUqHKIB8uHeu7w-B-B
Оцеола  (oceola2)
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2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28.02.2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об одобрении сделки – Договора последующего залога акций № 4194-ДЗ/А/6 между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, Банк, Кредитор).
2) Об одобрении сделки – Договора о последующем залоге доли в уставном капитале ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент» № 4194-ДЗ/Д-2 между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, Банк, Кредитор).
3) Об одобрении сделки – Договора о последующем залоге доли в уставном капитале ООО Гостиница «Аврора-Люкс» № 4194-ДЗ/Д-1 между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, Банк, Кредитор).
4) Об одобрении сделки – Договора о залоге доли в уставном капитале ООО «АРС МОСПРОМСТРОЙ» № 4194-ДЗ/Д-3 между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, Банк, Кредитор).
5) Об одобрении сделки – Договора № 07-2017/БГ о выдаче банковской гарантии от 31.01.2017 г. между ПАО «Моспромстрой» (Принципал) и АО «СМП Банк» (Гарант).
6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора № KRO/8543 о предоставлении банковской гарантии от 01.02.2017 г. между ПАО «Моспромстрой» (Принципал) и ПАО «БИНБАНК» (Гарант).
11) Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога доли в уставном капитале ТОО «Астанапромстрой-М» № 733 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Залогодатель) и Евразийским банком развития (Залогодержатель, Кредитор).
12) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 732 от 30.11.2011 г. между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и Евразийским банком развития (Банк).
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CayPq-CGeoUWS7dlXUWfjvw-B-B
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