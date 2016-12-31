Группа БИН и банки

Цитата 5.1.1. Одобрить заключение:

Дополнительного соглашения №30 к договору залога №00050013/60002200-1з от 29 апреля 2013г. и

Дополнительного соглашения №30 к договору уступки права денежного требования №00050013/60002200-2з от 29 апреля 2013г., заключаемых со Сбербанком России (ПАО) в качестве "Залогодержателя"...



5.2.1. Одобрить заключение:

Дополнения №3 к Договору уступки права денежного требования №001/0120Z/14 от 20 февраля 2014 года (в редакции Дополнения №1 от 11 ноября 2014 года, Дополнения №2 от 25 ноября 2015 года) и

Дополнения №3 к Договору о залоге №001/0119Z/14 от 20 февраля 2014 года в редакции Дополнения №1 от 11 ноября 2014 года, Дополнения №2 от 25 ноября 2015), заключаемые с АО «ЮниКредит Банк» (Залогодержатель)...



5.3.1. Одобрить заключение:

Дополнительного соглашения №6 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА движимого имущества №79 1006/18/1022-13-З/1017 от 19.03.2014г. и Дополнительного соглашения № 6 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА права требования №79-1006/18/1023-13-ЗПТ/1017 от 19.03.2014г. между ПАО «Европлан» и ОАО «Банк Москвы» (Залогодержатель)...

Цитата Совокупная сумма Основного долга Заемщика по Соглашению и Соглашению №001/0923L/13 о предоставлении кредита от 22.10.2013г., заключенному между банком и Заемщиком, не может превышать 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) Рублей.

Срок кредита: Соглашение действует 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания.

Цитата Одобрить Договор об открытии кредитной линии (далее – «Договор»), заключаемый между ПАО «Европлан» (далее именуемым - «Заемщик») и АО КБ «ГЛОБЭКС».

Предмет Соглашения: Предоставление Заемщику Банком невозобновляемой кредитной линии на следующие цели: пополнение оборотных средств, оплата по договорам купли/продажи имущества для его последующей передачи в лизинг.

Сумма кредита: 2 000 000 000 (Два миллиарда) российских Рублей.

Срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев c даты подписания Соглашения

Цитата 2.4. вид и предмет сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00580016/60002200.

2.5. содержание сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для рефинансирования затрат по приобретению Заемщиком предмета лизинга для последующей передачи его в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю, а также рефинансирование кредитов в других банках, выданных на цели рефинансирования затрат по приобретению предмета лизинга для последующей передачи его в финансовую аренду (лизинг) лизингополучателю, именуемым в дальнейшем «Рефинансируемый кредит» с лимитом 10 000 000 000 рублей.

2.6. срок исполнения обязательств по сделке: 48 (Сорок восемь) месяцев c даты заключения Договора.

2.7. стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заемщик - ПАО «Европлан»,

Кредитор - ПАО «Сбербанк»

надо все-таки собрать в одном месте, кому и сколько должна группа БИН. Информации много, а сконсолидированной нет...По крайней мере, станет ясно, что и кому заложеносо всеми дочками заложена ВТБ. По кредиту до 2,3 млрд долл. сроком до 22 марта 2026 года.2.4. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору на сумму до 2 350 000 000 долларов США, а также заключенные в обеспечение обязательств по указанному кредитному договору дополнительные соглашения к договорам залога акций (долей), следующих обществ: ОАО МПК "АНГГ" (96,56% от уставного капитала); ОАО "Ульяновскнефть" (99,55% от уставного капитала); ОАО "Варьеганнефть"(93,01 % от уставного капитала); ОАО "Саратовнефтегаз"(96,09% от уставного капитала); ЗАО "Черногорское"(100% от уставного капитала), СТ ЗАО "ГОЛОЙЛ"(100% от уставного капитала), ОАО "Мохтикнефть"(100% от уставного капитала); ОАО НАК "АКИ-ОТЫР"(100% от уставного капитала), ООО "Томская нефть"(100% от уставного капитала).заложен Сбербанку«1. В связи с заключением Дополнительного соглашения №20 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 3742 от «26» июня 2013г. и Дополнительного соглашения №2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5400/285 от «29» июля 2016 г., одобрить следующие взаимосвязанные сделки между Обществом (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель):- Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки №5400/285/574 от 25 августа 2016г.;- Дополнительное соглашение №1 к Договору залога №5400/285/573 от 25 августа 2016г.;- Дополнительное соглашение №1 к Договору залога №5400/3742/583 от 11 ноября 2016г.;- Дополнительное соглашение №4 к Договору залога №3742/6 от 13 декабря 2013г.;- Дополнительное соглашение №3 к Договору залога №3742/7от 28 февраля 2014г.;- Дополнительное соглашение №4 к Договору залога №3742/9 от 28 июля 2014г.;- Дополнительное соглашение №10 к Договору залога №3742/10 от 29 сентября 2014г.;- Дополнительное соглашение №2 к Договору залога №8623-3742/15 от 14 сентября 2015г.;- Дополнительное соглашение №1 к Договору залога №5400/3742/422 от 29 ноября 2015г.;- Дополнительное соглашение №1 к Договору залога №5400/3742/429 от 20 ноября 2015г.;- Дополнительное соглашение №1 к Договору залога №5400/3742/445 от 18 декабря 2015г.;- Дополнительное соглашение №11 к Договору ипотеки №3742/5 от 13 декабря 2013г.;- Дополнительное соглашение №3 к Договору ипотеки №3742/11 от 29 апреля 2015г.;- Дополнительное соглашение №3 к Договору ипотеки №3742/12 от 22 июня 2015г.;- Дополнительное соглашение №2 к Договору ипотеки №8623-3742/14 от 14 сентября 2015г.должен разным банкамВ марте 2016 г. имущество Европлана было заложено Сбербанку, Юникредиту и Банку МосквыКроме этого, есть еще договор с АО "Юникредитом"В сентябре 2016 г.В октябре 2016 г. кредит от Сбербанка, в т.ч. на рефинансирование старых долгов, на срок до 4 октября 2020 г.