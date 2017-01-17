Решение по первому вопросу повестки дня: Одобрить действия Генерального директора ПАО «Мосстройпластмасс» по одобрению крупной сделки – Договора залога долей № 1380КЛ/16-З/1 в уставном капитале ООО «Бизнес-центр «Парус» между ООО «МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК» и АО «РОСТ БАНК».
Залогодержатель: АО «РОСТ БАНК» ИНН 1658063033, ОГРН 1051664003511.
Залогодатель: ООО «МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК» ОГРН 1027739695510, ИНН 7725189437, КПП 502901001.
Предмет сделки: передача в залог доли в уставном капитале ООО «Бизнес-центр «Парус» (ОГРН 1027739540730) (далее – «Общество») в размере 100% уставного капитала, номинальной стоимостью – 50 275 000 российских рублей и связанных с ней прав (далее – «Имущество») в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 1380КЛ/16 на открытие кредитной линии от 04.10.2016г. (далее – «Обязательство»).
Залог Имущества обеспечивает исполнение Обязательства в полном объеме, включая:
2. Возврат полученных по условиям Обязательства денежных средств в сумме лимита задолженности 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов и 00/100) долларов США при лимите выдачи 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов и 00/100) долларов США, предоставленных АО «РОСТ БАНК» на срок до «04» октября 2025 года (включительно).
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h9yT7AR7YUW6-AiY1LyynnA-B-B
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