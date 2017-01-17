Собрание акционеров Моспромстроя одобрило кучу сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,...4. –на открытие кредитной линии от 21.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 23.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 20.07.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).5. –на открытие кредитной линии от 06.04.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).6. –на открытие кредитной линии от 30.06.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).7. –на открытие кредитной линии от 16.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).8. –на открытие кредитной линии от 22.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).9. –на открытие кредитной линии от 28.03.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой (Заемщик).10. –на открытие кредитной линии от 30.11.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3.11. –на открытие кредитной линии от 24.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г., Дополнительного соглашения № 2 от 23.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).12. –на открытие кредитной линии от 29.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г. и Дополнительного соглашения № 2 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).13. –от 09.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).14. –от 14.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).15. – Договора купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ОАО «САДКО ОТЕЛЬ» (Продавец).16. –от «28» декабря 2010 года в редакции Дополнительного соглашения № 4 между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).