Собрание акционеров Моспромстроя одобрило кучу сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
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4. – Кредитного договора № 1176КЛ/15 на открытие кредитной линии от 21.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 23.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 20.07.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).
5. – Кредитного договора № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии от 06.04.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).
6. – Кредитного договора № 1334КЛ/16 на открытие кредитной линии от 30.06.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).
7. – Кредитного договора № 6174 на открытие кредитной линии от 16.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
8. – Кредитного договора № 1232КЛ/15 на открытие кредитной линии от 22.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
9. – Кредитного договора № 1297КЛ/16 на открытие кредитной линии от 28.03.2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой (Заемщик).
10. – Кредитного договора № 6242 на открытие кредитной линии от 30.11.2015 г. между ПАО «БИНБАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2016 г., Дополнительного соглашения № 2 от 24.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3.
11. – Кредитного договора № 1177КЛ/15 на открытие кредитной линии от 24.07.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г., Дополнительного соглашения № 2 от 23.03.2016 г. и Дополнительного соглашения № 3 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).
12. – Кредитного договора № 1159КЛ/15 на открытие кредитной линии от 29.06.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2015 г. и Дополнительного соглашения № 2 между АО «РОСТ БАНК» (Банк) и ПАО «Моспромстрой» (Заемщик).
13. – Договора новации № 1 от 09.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
14. – Договора новации № 2 от 14.09.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
15. – Договора купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ОАО «САДКО ОТЕЛЬ» (Продавец).
16. – Договора поручительства № 5101-П/1 от «28» декабря 2010 года в редакции Дополнительного соглашения № 4 между ПАО «Моспромстрой» (Поручитель) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ABj-ANDR8gUKf-CV5dAkIkKw-B-B
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