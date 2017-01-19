ФАС одобрила ряд сделок по покупке кипрскими оффшорами группы Сафмар ряда других кипрских оффшоров, которые владеют российскими компаниями в сфере "строительства и управления недвижимостью".Учитывая, что как минимум две из трех - и так были в собственности группы - что происходит непонятно.Концентрация всего в одном месте - это, наверное, неплохо. Плохо, что это место Кипр и как минимум две прокладки...ФАС рассмотрела ходатайство компаний MERAHALL HOLDINGS LIMITED (МЕРАХОЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) (место нахождения: Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus; основной вид деятельности – инвестиционная деятельность) и BERISTOR HOLDINGS LIMITED (БЕРИСТОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) (место нахождения: Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus; основной вид деятельности – инвестиционная деятельность) о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности(место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 3, стр. 1, помещение II, комн. 3 4 часть 5; основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий),(РУНЕСБУРГ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.ФАС рассмотрела ходатайство компаний MERAHALL HOLDINGS LIMITED (МЕРАХОЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) и BERISTOR HOLDINGS LIMITED (БЕРИСТОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «ВеликанИнвест» (место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2, этаж 5; комн. 43; основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе),(СОДЕРБЕРГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.ФАС рассмотрела ходатайство компаний MERAHALL HOLDINGS LIMITED (МЕРАХОЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) и BERISTOR HOLDINGS LIMITED (БЕРИСТОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности(место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 22; основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом),(ГЛОБИНВЕСТ ТРЕЙД ЛИМИТЕД) и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.А в конце прошлого года былоФАС рассмотрела ходатайство Частной компании с ограниченной ответственностью MERAHALL HOLDINGS LIMITED (МЕРАХОЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) и Частной компании с ограниченной ответственностью BERISTOR HOLDINGS LIMITED (БЕРИСТОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) о даче согласия на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Столица» (место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 3, стр. 1, помещение II, комната 1, 4 (часть); основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), п(ГОЛЕСТОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД)