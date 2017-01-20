Схема:
1) Взять свою лизинговую компанию
2) Внести в капитал лизинговой компании 100% акций своего НПФ и 49% акций страховой компании, обменяв их на новые акции лизинговой компании
3) Из полученной "финансовой группы" выделить в отдельное юрлицо лизинговую компанию.
Что имеем в итоге?
100% акций НПФ, 49% акций страховой компании, 100% акций лизинговой компании.
И еще одну компанию-холдинг, которая стоит как сумма трех вышеуказанных компаний.
Таким нехитрым образом "номинальная" стоимость акций в распоряжении группы Сафмар увеличивается в два раза.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FoEjcTEAuEuvpKee22Y4Jw-B-B
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