...Обществу предоставить в пользу КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (далее – «Банк» или «Кредитор») поручительство в качестве способа обеспечения выполнения всех обязательств в полном объеме ООО «Самолет Девелопмент» (далее – должник) по Кредитному Договору №2016-ФЗР/204 от 22 декабря 2016, в том числе, в качестве обеспечения выполнения следующих обязательств:

- по возврату кредитных траншей, предоставленных на срок не более 180 (Сто восемьдесят) дней в пределах Лимита Кредитной Линии в размере не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей, с учетом Графика установления Лимита задолженности по Кредитной Линии.