http://www.novostroy.ru/companies/firma-ksk-invest/objects/
Учредитель "Фирмы К.С.К.-Инвест" - ООО "Промстройинвест М".
https://sbis.ru/contragents/7701176012/771001001
ООО "Промстройинвест М" входит в группу "Моспромстрой".
http://promstrojinvest-m.building.ru/
"Моспромстрой" выкупает нежилые помещения у этих контор, но платить, похоже, не собирается, т.к. тем же решением одобряется заключение соглашений об отступном
Цитата
|13) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоров купли-продажи нежилых помещений между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ООО «ФИРМА К.С.К.-ИНВЕСТ» (Продавец).
14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи нежилых помещений между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ООО «Промстройинвест М» (Продавец).
15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения об отступном между ПАО «Моспромстрой» и ООО «ФИРМА К.С.К.-ИНВЕСТ».
16) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения об отступном между ПАО «Моспромстрой» и ООО «Промстройинвест М».
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q11-AY-AE-C5kG2eNzvhPK2IA-B-B
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