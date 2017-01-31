13) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоров купли-продажи нежилых помещений между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ООО «ФИРМА К.С.К.-ИНВЕСТ» (Продавец).

14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи нежилых помещений между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ООО «Промстройинвест М» (Продавец).

15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения об отступном между ПАО «Моспромстрой» и ООО «ФИРМА К.С.К.-ИНВЕСТ».

16) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения об отступном между ПАО «Моспромстрой» и ООО «Промстройинвест М».