Надеюсь, там всё хорошо и это не ликвидация остатков, а реструктуризация бизнеса
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при принятии им решения от имени ПАО «Моспромстрой» как единственного акционера ЗАО «МПС-ГРАНД» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.
2) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «МПС-СТАР» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.
3) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «МПС-ЛЮКС» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.
4) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «МПС-ФОРЕСТ» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.
5) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «МПС-МИР» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.
6) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.
7) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ООО Гостиница «Аврора-Люкс» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.
Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.
...
10) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Соглашения о прекращении обязательств новацией между ПАО «Моспромстрой» (Кредитор) и ОАО «САДКО ОТЕЛЬ» (Должник).
11) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ОАО «САДКО ОТЕЛЬ» по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения об отступном между ПАО «Моспромстрой» (Должник) и АО «РОСТ БАНК» (Кредитор).
13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора новации № 3 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и ПАО «БИНБАНК» (Банк).
14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора новации № 4 между ПАО «Моспромстрой» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения об отступном от 29.12.2016 г. между ПАО «Моспромстрой» и ООО «Промстройинвест – Калуга».
16) Об одобрении сделок с недвижимым имуществом – заключении Договоров купли-продажи нежилого помещения между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ООО «СервисПромСтрой-2000» (Продавец).
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2FhZF70PGUKD6mmaw2dbxg-B-B
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