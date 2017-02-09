Надеюсь, там всё хорошо и это не ликвидация остатков, а реструктуризация бизнеса2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» при принятии им решения от имени ПАО «Моспромстрой» как единственного акционера ЗАО «МПС-ГРАНД» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.2) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «МПС-СТАР» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.3) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «МПС-ЛЮКС» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.4) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «МПС-ФОРЕСТ» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.5) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «МПС-МИР» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.6) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ЗАО «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.7) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ООО Гостиница «Аврора-Люкс» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент» по вопросу о согласии на совершение крупной сделки....10) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –между ПАО «Моспромстрой» (Кредитор) и ОАО «САДКО ОТЕЛЬ» (Должник).11) Об утверждении действий и решений Генерального директора ПАО «Моспромстрой» ... ОАО «САДКО ОТЕЛЬ» по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –16) Об одобрении сделок с недвижимым имуществом – заключении Договоров купли-продажи нежилого помещения между ПАО «Моспромстрой» (Покупатель) и ООО «СервисПромСтрой-2000» (Продавец).