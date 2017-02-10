Вместо денег Моспромстрой получит от ОАО "Садко отель" векселя на 900 млн руб.Ключевой смысл сделки, видимо, в сроках: платеж по векселям будет не ранее июня 2023 г.И в отличие от дебиторской задолженности векселя можно загнать в какой-нибудь банк2.2. Вид и предмет сделки: Соглашение о прекращении обязательств новацией между Публичным акционерным обществом «Моспромстрой» (Кредитор) и Открытым акционерным обществом «САДКО ОТЕЛЬ» (Должник) (вместе именуемые «Стороны»).2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:В соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились о прекращении новацией обязательства Должника по возврату задолженности перед Кредитором в размере 895 718 120,65 руб.Стороны пришли к соглашению о замене (новации) обязанности по возврату указанных денежных средств вексельным обязательством путем подписания в день заключения Соглашения Акта приема-передачи векселей. Общее количество векселей 9 (девять) штук, Векселедатель – ОАО «САДКО ОТЕЛЬ», дата составления векселей – 10.02.2017г., срок платежа – по предъявлении, не ранее 28.06.2023г. Общая сумма по векселям составляет 895 718 120,65 руб.Стороны устанавливают, что с момента подписания Акта приема-передачи векселей обязательства Должника по возврату Кредитору указанных денежных средств прекращаются.