Одно из основных добывающих обществ НК Русснефть опубликовало годовую отчетность.Смотрим на основную таблицу1) Добыча нефти за год упала процентов на 15%2) Обводненность превышает 93%. Фактически из 100 тонн добытой жидкости нефти меньше 7%. Остальная вода гоняется по трубам совершенно зря3) Количество действующих скважин сокращается. Рассчитывать на рост добычи не приходится4) Дебит по новым скважинам меньше чем средний дебет по действующим. Либо не понимают где бурить, либо бурить уже бесполезноСкорее второе.