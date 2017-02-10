Одно из основных добывающих обществ НК Русснефть опубликовало годовую отчетность.
Смотрим на основную таблицу
1) Добыча нефти за год упала процентов на 15%
2) Обводненность превышает 93%. Фактически из 100 тонн добытой жидкости нефти меньше 7%. Остальная вода гоняется по трубам совершенно зря
3) Количество действующих скважин сокращается. Рассчитывать на рост добычи не приходится
4) Дебит по новым скважинам меньше чем средний дебет по действующим. Либо не понимают где бурить, либо бурить уже бесполезно
Скорее второе.
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