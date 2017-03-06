Межтопэнергобанк создал дочку с уставным капиталом 517 млн руб. Зачем и для чего - неизвестно.
2.1. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: Общество с ограниченной ответственностью «БОЛЬШОЙ ЧЕРКАССКИЙ», 109012, Россия, г. Москва, переулок Черкасский Б. д.4, стр.6, офис 1, ИНН 9710025630, ОГРН – 1177746209871
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Tp7lFeSUakqx9ykVPUHqfA-B-B
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1177746209871_9710025630_OOO-BOLYShOY-ChERKASSKIY
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