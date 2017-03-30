С Дербеневкой не получилось? или просто деньги нужныСтороны в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации договорилисьНастоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения Договора, а в части финансовых обязательств Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.Стороны по договору:Инвестор - Акционерное общество «Московский дрожжевой завод «Дербеневка»,Соинвестор - Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест»Размер сделки: 6 000 000 000 (шесть миллиардов) российских рублей, что составляет 43,2575% от стоимости активов эмитента.Стороны в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации договорилисьНастоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения Договора, а в части финансовых обязательств Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.Стороны по договору:Залогодержатель - Акционерное общество «ЕФГ Управление Активами»,Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест»