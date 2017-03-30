С Дербеневкой не получилось? или просто деньги нужны
Стороны в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации договорились Договор инвестирования в строительство комплекса зданий от «10» декабря 2014 г. считать расторгнутым.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения Договора, а в части финансовых обязательств Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны по договору:
Инвестор - Акционерное общество «Московский дрожжевой завод «Дербеневка»,
Соинвестор - Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест»
Размер сделки: 6 000 000 000 (шесть миллиардов) российских рублей, что составляет 43,2575% от стоимости активов эмитента.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lDxzK46Uz0GnpGbBv1sTpg-B-B
Стороны в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации договорились ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ № б/н от 01.09.2016 г. считать расторгнутым.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения Договора, а в части финансовых обязательств Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны по договору:
Залогодержатель - Акционерное общество «ЕФГ Управление Активами»,
Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест»
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yWDIBR8zy0a6oJAIbU19Xg-B-B
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