Цитата 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О принятии решения о прекращении участия ПАО «Моспромстрой» в Обществе с ограниченной ответственностью «Зеленый бор».

2) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Зеленый бор» между ПАО «Моспромстрой» и АО «РОСТ БАНК».

Совет директоров Моспромстроя завтра будет решать вопрос продажи доли в "Зеленом бору" банку РостЗеленый бор - это целый квартал в Зеленограде, который Моспромстрой собирался построить в период с 2011 по 2015 гг.16 корпусов, из которых 14 уже сданы, а два в проектеСудя по объявлениям на cian.ru, примерно 300 квартир в уже построенных домах еще не распроданы.По 3-4 млн руб. за квартиру - 10-12 млрд руб. замороженных денег