Цитата
|2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О принятии решения о прекращении участия ПАО «Моспромстрой» в Обществе с ограниченной ответственностью «Зеленый бор».
2) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Зеленый бор» между ПАО «Моспромстрой» и АО «РОСТ БАНК».
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SYJLJaJBJUCJxEJ6I6rkZQ-B-B
Зеленый бор - это целый квартал в Зеленограде, который Моспромстрой собирался построить в период с 2011 по 2015 гг.
16 корпусов, из которых 14 уже сданы, а два в проекте
https://www.novostroy.ru/buildings/zelenyy-bor/
Судя по объявлениям на cian.ru, примерно 300 квартир в уже построенных домах еще не распроданы.
По 3-4 млн руб. за квартиру - 10-12 млрд руб. замороженных денег
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